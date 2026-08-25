Surse: Ilie Bolojan urmează să fie audiat de DNA. Premierul, chemat să dea explicații în dosarul lui Fănel Bogoș

Publicat 25 aug. 2026, 17:44 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan ar urma să ajungă în curând în fața procurorilor DNA Iași, pentru audieri în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogoș, spun sursele Realitatea PLUS.

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