Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a urinat pe scenă în fața a sute de spectatori

Publicat 4 oct. 2026, 17:59 Actualizat 4 oct. 2026, 18:27 Sursă Realitatea PLUS

Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore în urma incidentului produs în timpul concertului susținut la Arenele Romane din București. Artistul a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața miilor de spectatori, iar imaginile au fost ulterior distribuite în mediul online.

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