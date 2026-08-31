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Extern· 2 min citire
Atac masiv cu rachete în orașul rus Belgorod: două persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite
Belgorod/ Profimedia
Două persoane au fost ucise, iar alte 16 au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului rus Belgorod, situat în apropierea graniței cu Ucraina. Atacul, atribuit de autoritățile ruse Ucrainei, a provocat și incendii în mai multe zone ale orașului, inclusiv la un depozit al retailerului Ozon.
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