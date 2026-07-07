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Alertă extremă în Tulcea, risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Mesaj Ro Alert în Tulcea

Mesaj Ro Alert în Tulcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 10:49

Locuitorii județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RO‑Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care sunt avertizați privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Armata a lansat de urgență două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat în această dimineață un grup de ținte la o distanță de 20 de kilometric de Insula Șerpilor.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis de urgență un mesaj RO-Alert. Populația a fost avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Situația e în dinamică după ce Rusia a recurs la noi atacuri devastatoare asupra Ucrainei înaintea summitului decisiv de la Ankara.

Populația a fost îndemnată să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori. Avertizarea a avut o durată estimată de 90 de minute.

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