Alertă extremă în Tulcea, risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 10:49

Locuitorii județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RO‑Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care sunt avertizați privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Armata a lansat de urgență două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu.

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