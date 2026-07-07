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Alertă extremă în Tulcea, risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian
Mesaj Ro Alert în Tulcea
Locuitorii județului Tulcea au primit în această dimineață un nou mesaj RO‑Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care sunt avertizați privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Armata a lansat de urgență două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu.
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