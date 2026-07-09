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Proiectil exploziv, găsit pe șantierul căii ferate București-Ilfov

Proiectul pe santierul unei căi ferate

Proiectul pe santierul unei căi ferate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 08:18
Actualizat9 iul. 2026, 08:21

Un proiectil exploziv a fost descoperit de muncitorii care lucrau la modernizarea infrastructurii pe calea ferată București-Giurgiu. Potrivit autorităților, este al nouălea dipozitiv exploziv descoperit de la începutul anului.

Descoperirea a fost făcută în zona localității Mihai Bravu, în timpul unor lucrări efectuate la terasamentul căii ferate. Pirotehniștii ISU Giurgiu au constatat că este vorba despre un proiectil perforant, de calibrul 100 mm, pe care l-au preluat pentru a-l detona, potrivit Agerpres.

ISU Giurgiu a transmis că este al nouălea proiectil exploziv descoperit în județ de la începutul acestui an.

Un proiectil exploziv de calibru 88 de milimetri a fost descoperit la Schitu, în curtea unui siloz, un altul de 105 milimetri a fost găsit în timpul lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Giurgiu și un proiectil de calibrul 87 de milimetri a fost descoperit pe un teren agricol din apropierea pădurii din localitatea Naipu, de un bărbat care efectua activități de căutare a obiectelor vechi cu un detector de metale. Alte proiectile au fost găsite în localitățile Putineiu, Iepurești, Naipu, Mihai Bravu și Băneasa.

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