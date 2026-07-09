Proiectil exploziv, găsit pe șantierul căii ferate București-Ilfov

Publicat 9 iul. 2026, 08:18 Actualizat 9 iul. 2026, 08:21

Un proiectil exploziv a fost descoperit de muncitorii care lucrau la modernizarea infrastructurii pe calea ferată București-Giurgiu. Potrivit autorităților, este al nouălea dipozitiv exploziv descoperit de la începutul anului.

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