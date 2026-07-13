Tragedie în Alpi. Alpiniștii Emil Gheorghe și Cornel Roman, găsiți morți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 19:47

Doi alpiniști români, Emil Gheorghe din Lupeni și Cornel Roman, căutați încă din 9 iulie, au fost găsiți fără viață în Alpi, într-o zonă extrem de dificilă, unde echipele de salvare au ajuns cu mare greutate. Cei doi plecaseră într-o ascensiune considerată periculoasă, iar alerta a fost dată de prieteni, după ce nu au mai putut fi contactați.

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