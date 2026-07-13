Realitatea.NET
Ultimele Stiri· 1 min citire

Tragedie în Alpi. Alpiniștii Emil Gheorghe și Cornel Roman, găsiți morți

Masivul Gran Paradiso (Profimedia)

Masivul Gran Paradiso (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 19:47

Doi alpiniști români, Emil Gheorghe din Lupeni și Cornel Roman, căutați încă din 9 iulie, au fost găsiți fără viață în Alpi, într-o zonă extrem de dificilă, unde echipele de salvare au ajuns cu mare greutate. Cei doi plecaseră într-o ascensiune considerată periculoasă, iar alerta a fost dată de prieteni, după ce nu au mai putut fi contactați.

Potrivit salvatorilor montani, trupurile celor doi au fost descoperite pe un traseu abrupt, afectat în ultimele zile de condiții meteo severe, scrie agenția ANSA.

„Zona era instabilă, cu risc crescut de avalanșă. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru ei.”, au transmis autoritățile locale.

Cei doi alpiniști români erau experimentați și cunoscuți în comunitatea montană, iar vestea tragediei a provocat un val de reacții și mesaje de condoleanțe.

„Este o pierdere uriașă pentru toți cei care i-au cunoscut. Doi oameni pasionați, care și-au trăit viața pe munte.”, au spus apropiații.

Autoritățile italiene continuă procedurile de recuperare și repatriere, iar ancheta privind circumstanțele exacte ale accidentului este în desfășurare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alpiniști morțiemil gheorghecornel roman

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Ultimele Stiri

Mai Multe