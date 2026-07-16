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Accident de tren în Constanța: un vagon răsturnat și patru deraiate. ISU intervine

Fotografie ilustrativă

Fotografie ilustrativă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:24

Un grav accident de tren s‑a produs în zona de manevră din municipiul Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a confirmat incidentul și a transmis că se intervine la fața locului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 15.45, în Regionala CFR Palas. ISU Dobrogea a transmis că nu este vorba despre un tren de călători, ci de transport marfă.

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere și un echipaj de descarcerare pentru asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situației.

Din primele informații, nu au fost înregistrate victime.

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