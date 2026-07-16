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Accident de tren în Constanța: un vagon răsturnat și patru deraiate. ISU intervine
Fotografie ilustrativă
Un grav accident de tren s‑a produs în zona de manevră din municipiul Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a confirmat incidentul și a transmis că se intervine la fața locului.
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