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Incendiu puternic într-un bloc din Bistrița. Gestul iresponsabil făcut chiar de un locatar ar fi provocat focul – VIDEO

Incendiu la Bistrița (ISU)

Incendiu la Bistrița (ISU)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 13:15
Actualizat18 iul. 2026, 13:18

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă la un bloc de locuințe din Bistrița. Zeci de locatari au fost evacuate, iar pompierii au intervenit pentru stingerea focarelor. Se pare că unul dintre proprietari s-a urcat pe acoperiș pentru a repara o fisură și când a vrut să o lipească, a dat foc la acoperiș.

Potrivit apelului la 112, flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar autoritățile au mobilizat trei echipaje de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj B2 SAJ Bistrița-Năsăud.

„Incendiul se manifestă sub învelitoarea de tablă a acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Toți locatarii s-au autoevacuat.”

Presa locală scrie că totul a pornit de la proprietarul unuia dintre apartamentele de la ultimul etaj, care a vrut să-și repare o fisură din tavan, folosind un arzător cu butelie de gaz. Tabla din pod s-a încins și a luat foc spuma de sub aceasta.

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