Advertising
Advertising
Ultimele Stiri· 1 min citire
Tragedie pe Autostrada A1. O fetiță de 5 ani a murit într-un cumplit accident rutier
Accident mortal la Sibiu
Accident tragic sâmbătă dimineață, pe Autostrada A1, în zona localității sibiene Cristian. O fetiță de 5 ani a murit, iar un alt copil și doi adulți au fost răniți, după ce mașina în care se aflau a avut un impact devastator și s-a răsturnat.
Citește și
- 07:14Ansamblu rezidențial de lângă București, distrus de flăcări. Alertă de poluare - VIDEO
- 07:00Incendiu devastator la un depozit de mase plastice din Giurgiu. S-a emis Ro Alert - VIDEO
- 18:05Directoarea CENAFER, revocată după scandalul „laboratorului de ciocolată” din Gara de Nord
- 16:24Accident de tren în Constanța: un vagon răsturnat și patru deraiate. ISU intervine
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News