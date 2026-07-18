Incendiu devastator la un depozit de mase plastice din Giurgiu. S-a emis Ro Alert - VIDEO

Publicat 18 iul. 2026, 07:00 Actualizat 18 iul. 2026, 07:07

Un incendiu de amploare a izbucnit noaptea trecută la un depozit de reciclare a deșeurilor din mase plastice și polietilenă din localitatea Zorile, județul Giurgiu. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de mii de metri pătrați, iar din cauza fumului toxic a fost emis un mesaj RO-Alert.

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