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Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după impactul cu o mină marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina
Mina pe Marea Neagra
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Actualizat21 iul. 2026, 09:32
O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost confirmat chiar de către președintele Nicușor Dan. Deflagrația ar fi fost provocată de contactul cu o mină marină.
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