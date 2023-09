Imaginile șocante au fost surprinse pe o stradă din Popești Leordeni. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care șoferul de 59 de ani intră din plin în bărbatul și cele două femei care stăteau de vorbă. Una dintre victime, o femeie de 56 de ani, tocmai își cumpărase un tort pentru ziua ei.

După accident, a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au putut să o salveze. Celelalte două persoane au fost rănite.



Șoferul a fost testat de polițiști și avea o alcoolemie de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, dar a ieșit pozitiv și la amfetamină. Bărbatul a declarat în fața oamenilor legii că nu își amintește de impactul violent, dar a recunoscut că a băut vodcă la un restaurant înainte să urce la volan.

Dacă se dovedește că a consumat astfel de substanțe psihoactive, bărbatul ar fi cel mai bătrân șofer prins sub influența drogurilor.



Și fiul lui Nicolae Guță a avut de dat explicații polițiștilor. Nicu Guță a fost prins drogat la volan în orașul Petroșani din Hunedoara, după ce a ieșit cu mașina în afara părții carosabile. În autoturism, forțele de ordine au găsit o țigară confecționată artizanal și trei muguri de marijuana.





"Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă.

La ultimul accident, sau nu știu la care dintre ele, că a avut mai multe, la ce bubuituri și-a dat de au venit cu elicopterul, și-au tăiat mașina, operat 13 ore, apoi 15 ore, apoi 10 ore, ce a pățit acum e ceva banal, e cum ar fi o repetiție, cum facem noi lăutarii", a declarat Nicolae Guta la un post TV.



Fiul cântărețului are acum dosar penal și a rămas pieton.



Cazurile nu sunt izolate. Iar din această cauza, premierul anunță măsuri drastice.



"Vor fi măsuri și pentru cei care vor conduce sub influența alcoolului și sub influența drogurilor, măsuri drastice și propuneri venite și de la colegi, ca (...) timp de cel puțin 10 ani să nu mai ai dreptul să deții un permis de conducere când vei fi depistat de poliție într-o astfel de situație și chiar confiscarea vehiculului pe care îl folosești în momentul infracțiunii", a declarat Ciolacu.



Un alt bărbat din Suceava, s-a urcat pe motocicletă băut, drogat și fără permis, și a acroșat un autoturism parcat. Alături de el se afla si copilul său de patru ani, care a fost rănit în urma accidentului.