"Un mijloc de prba important a fost jurnalul actiunilor de lupta tinutd e generalul Schiopu. Era loctiitorul sefului de Stat Major; era loctiitorul generalului Vasile Ionel, care atuncea a plecat din tara. Probabil ca stia ce urma sa se intample si plecase... Dar generalul Schiopu, pentru ziua de 13 iunie, l-a consemnat pe presedintele Ion Iliescu, in acel jurnal, pe ore. Adica a spus: <<ora cutare, a sunat dl presedinte Iliescu - solicita 100 de soldati sa actioneze intr-o anumita zona>>. Dupa un timp iar a sunat dl presedinte Iliescu - <<a solicitat 12 taburi sa actioneze in zona Ministerului de Interne. Dl presedinte insista ca eu sa dau ordin sa actionam si cu gaze lacrimogene. I-am cerut dl presedinte sa nu foloseasca Armata ca nu e cazul. Dl presedinte insista>>.

Au fost niste intalniri la Scrovistea inainte de 13 iunie, in zilele de 11-12 iunie, si in acest plan erau trecuti toti ministrii, inclusiv procurorul general, cu ce aveau ei sa faca in ziua de 13 iunie. Tot acel plan era scris in creion. L-am intrebat de ce e scris in creion si mi-a zis ca asa a dat ordin dl Petre Roman, care a semnat acel plan. Nu voiau sa il bata la masina ca nu cumva sa se scurga informatii in legatura cu acel atac planific", a declarat Dan Voinea, sambata seara, in exclusivitate la Realitatea PLUS.

Fostul procuror-sef al Parchetului Militar a continuat: "Au fost adusi cu autobuze. De exemplu minerii de la Mina Albeni din Gorj au venit cu 8 autobuze, condusi de un maior de securitate, de SRI. Au fost adusi mineri si muncitori de la Filipestii de Padure; au fost adusi mineri de la Alba; au fost adusi mineri de la Motru. 4 mii si ceva de mineri au venit de la Motru, de la Lupeni, din Valea Jiului. Eu am fost in Valea Jiului, am ridicat actele de acolo, de la mine, si toti au fost pontati PREZENT la lucru, desi ei erau cu miile la Bucuresti, iar cei care au venit in Bucuresti au fost si premiati.

S-a intamplat un lucru interesant: 1000 de mineri au fost dusi la Armata 1, au fost introdusi in drepturi la Armata 1, imbracati in haine militare. Uniformele lor, asa-ziele uniforme de mineri si lampasele, le-au luat alti 1000 de oameni care erau de la Armata. Adica aia care bateau pe strazi, pe acolo, nu toti erau mineri".