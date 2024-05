Ideea ingenioasă a unor părinți

Potrivit Ministerului francez al Educației, numărul de elevi necesar pentru a asigura continuarea anului școlar pentru cele cinci clase din comasarea a două școli era de 98 de elevi. Nerespectarea acestui număr ar fi dus la închiderea uneia dintre cele cinci clase.

Loïc Firtion, președintele asociației de părinți, a explicat decizia lor într-o înregistrare video: „Nici primarii, nici părinții nu au fost de acord. Am protestat inițial, dar nu am primit niciun răspuns din partea guvernului. Așa că am decis să folosim absurdul pentru a răspunde la o decizie absurdă".

Astfel, patru oi au fost înscrise în anul școlar 2024-2025, completând lista necesară de 98 de elevi. Acestea au primit chiar și nume: Marguerite Duprés, Valériane Deschamps, Phil Tondus și John Deere. Părinții le-au condus în curtea școlii cu o pancartă care le urează bun venit celor patru noi membri.

Patru oi au fost înscrise la școală

Alegerea de a înregistra oi nu a fost aleatoare. Firtion a subliniat: „Copiii noștri nu sunt oi care să fie numărate", evidențiind absurdenia situației. În plus, el a asigurat că animalele, împrumutate de crescătorii locali, s-au întors la fermele lor după finalizarea acestei inițiative.

Această mișcare originală nu numai că a adus atenție asupra situației delicate a școlii, dar a subliniat și determinarea părinților de a face tot ce le stă în putință pentru a asigura o educație de calitate pentru copiii lor.