Inspector de muncă din Alba, trimis în judecată. Anunța agenții economici despre controale inopinate

Un inspector de muncă din Alba a fost trimis în judecată, sub control judiciar, fiind acuzat că, timp de aproape cinci ani, ar fi divulgat unor agenți economici informații secrete de serviciu sau nepublice despre controale inopinate. Potrivit procurorilor, acesta le-ar fi oferit și indicații despre documentele care urmau să fie verificate și despre modalități prin care controalele puteau fi amânate.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat vineri că, prin rechizitoriul din 23 septembrie 2026, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a lui Doru-Călin Negru, inspector de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba. Acesta este acuzat de 53 de infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, comise în perioada 2021–2026.
Inspectorul ar fi anunțat controalele înainte de efectuarea lor
Potrivit rechizitoriului, în perioada 14 septembrie 2021 – 12 martie 2026, inspectorul ar fi transmis fără drept reprezentanților unor agenți economici din județul Alba informații nedestinate publicității pe care le deținea în baza atribuțiilor de serviciu.
Informațiile ar fi vizat controale inopinate și confidențiale, inclusiv verificări desfășurate în cadrul unor campanii naționale ale Inspecției Muncii, precum și controale de fond sau tematice care urmau să fie efectuate de alți inspectori, fără ca aceștia să îl fi mandatat în acest sens.
„Mesajele ar fi fost transmise, de regulă, în dimineața zilei controlului sau în ziua anterioară”, precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.
Procurorii susțin, de asemenea, că în multe dintre situații inspectorul le-ar fi oferit reprezentanților firmelor informații despre documentele care urmau să fie verificate, printre acestea aflându-se pontajele, statele de plată, contractele individuale de muncă și fișele de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. De asemenea, potrivit anchetatorilor, acesta le-ar fi indicat cum să abordeze echipa de control.
Mai mult, în unele cazuri, inspectorul le-ar fi sugerat reprezentanților agenților economici să invoce o stare de boală, un concediu sau plecarea din localitate, astfel încât verificarea să fie amânată până la remedierea neregulilor. Potrivit procurorilor, unele dintre controalele planificate nu ar mai fi fost efectuate.
„În unele cazuri, le-ar fi sugerat să invoce o stare de boală, un concediu sau plecarea din localitate, pentru ca verificarea să fie amânată până la remedierea neconformităţilor, iar unele dintre controalele planificate nu au mai fost efectuate. c) Consecinţele faptelor Ca urmare a informaţiilor divulgate, agenţii economici ar fi fost preveniţi, iar controalele nu şi-ar mai fi atins scopul pentru care au fost organizate. Prin faptele reţinute ar fi fost încălcat caracterul confidenţial al activităţii de control şi ar fi fost afectate interesele şi activitatea Inspecţiei Muncii şi ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, instituţii care au calitatea de persoane vătămate în cauză”, arată sursa citată.
Conform rechizitoriului, dintre cele 53 de infracțiuni, 13 sunt în formă continuată și însumează 74 de acte materiale, comise între septembrie 2021 și martie 2026. Agenții economici vizați își desfășurau activitatea în județul Alba, în special în zonele municipiilor Blaj, Sebeș și Aiud și ale orașelor Cugir și Câmpeni.
Anunțurile transmise de inspector ar fi vizat controale privind munca nedeclarată și securitatea și sănătatea în muncă. Printre domeniile verificate în cadrul campaniilor naționale se numără construcțiile, panificația, întreținerea și repararea autovehiculelor, alimentația publică, jocurile de noroc, transportul rutier și distribuția carburanților.
Ce spun procurorii despre controalele inopinate
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba subliniază că verificările inopinate reprezintă un instrument important pentru depistarea muncii nedeclarate și pentru verificarea respectării normelor privind securitatea și sănătatea în muncă.
„Anunţarea prealabilă a acestor controale le lipseşte de efect, permite ascunderea neregulilor şi creează un avantaj nelegal pentru angajatorii care nu respectă legea, în detrimentul celor care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea normelor privind relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă”, au transmis procurorii.
Potrivit anchetatorilor, prin divulgarea informațiilor, agenții economici ar fi fost preveniți, iar controalele nu și-ar mai fi atins scopul. Procurorii susțin că a fost încălcat caracterul confidențial al activității de control și au fost afectate interesele și activitatea Inspecției Muncii și ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, constituite persoane vătămate în cauză.