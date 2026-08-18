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Politica· 1 min citire

Dungaciu: Bolojan și Fritz nu înțeleg cât de mult amplifică actuala criză prin acțiunile lor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 07:21
Actualizat18 aug. 2026, 07:26
SursăRealitate Plus

Dan Dungaciu condamnă ferm întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, șefa CCR. Prim‑vicepreședintele AUR spune că nici premierul demis, nici Dominic Fritz, cel pentru a cărui salvare ar fi avut loc întâlnirea, nu înțeleg cât de mult amplifică acțiunile lor crizele din țară. Mai mult, transmite Dungaciu semanlează că vom asista la o luptă dură în interiorul USR, cu efecte profunde pentru guvernare, dar și pentru viitoarele alegeri prezidențiale.

Am sentimentul că oamenii aceștia nu înțeleg pe ce lume se află și nu înțeleg că, de fapt, orice gest de tipul acesta pe care îl fac e amplificat aproape geometric de criza politică, socială, economică și de criza instituțională care există în Româniaâ, a afirmat Dungaciu, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Prim‑vicepreședintele AUR a atras atenția că, mai grav decât evenimentul în sine și apoi refuzul de a răspunde clar întrebărilor pe această temă, este faptul că se amplifică o criză de neîncredere instituțională, „care se accentuează pe zi ce trece.”

Această decizie nu va face decât să mai introducă în spațiul public, tensionat până la maxim, încă o bătălie politică, care va fi bătălia din interiorul USR‑ului.

În USR se vor lupta doi actori principali: unul este președintele Nicușor Dan și altul poate să fie premierul Bolojan.

Va fi o bătălie dură, pentru că nu vizează doar guvernarea de astăzi, dar evident și alegerile prezidențiale de mâine.

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