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Politica· 1 min citire
Dungaciu: Bolojan și Fritz nu înțeleg cât de mult amplifică actuala criză prin acțiunile lor
Publicat18 aug. 2026, 07:21
Actualizat18 aug. 2026, 07:26
SursăRealitate Plus
Dan Dungaciu condamnă ferm întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, șefa CCR. Prim‑vicepreședintele AUR spune că nici premierul demis, nici Dominic Fritz, cel pentru a cărui salvare ar fi avut loc întâlnirea, nu înțeleg cât de mult amplifică acțiunile lor crizele din țară. Mai mult, transmite Dungaciu semanlează că vom asista la o luptă dură în interiorul USR, cu efecte profunde pentru guvernare, dar și pentru viitoarele alegeri prezidențiale.
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