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Politica· 2 min citire
Război intern în USR: Miruță și Buzoianu vânează șefia
Miruță și Buzoianu
Publicat17 aug. 2026, 21:53
SursăRealitatea PLUS
Se duc lupte intense în interiorul USR pentru preluarea partidului. Radu Miruță pare că a intrat în campanie în ultimele săptămâni, după ce a acaparat scena publică în criza energetică, dar și prin acțiunile din teren. Ministrul interimar al apărării a pozat în ultimele luni în salvatorul de serviciu, după ce partidul său a intrat într-o criză de imagine.
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