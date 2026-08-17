Război intern în USR: Miruță și Buzoianu vânează șefia

Publicat 17 aug. 2026, 21:53 Sursă Realitatea PLUS

Se duc lupte intense în interiorul USR pentru preluarea partidului. Radu Miruță pare că a intrat în campanie în ultimele săptămâni, după ce a acaparat scena publică în criza energetică, dar și prin acțiunile din teren. Ministrul interimar al apărării a pozat în ultimele luni în salvatorul de serviciu, după ce partidul său a intrat într-o criză de imagine.

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