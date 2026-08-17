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Politica· 2 min citire

Război intern în USR: Miruță și Buzoianu vânează șefia

Miruță și Buzoianu

Miruță și Buzoianu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 21:53
SursăRealitatea PLUS

Se duc lupte intense în interiorul USR pentru preluarea partidului. Radu Miruță pare că a intrat în campanie în ultimele săptămâni, după ce a acaparat scena publică în criza energetică, dar și prin acțiunile din teren. Ministrul interimar al apărării a pozat în ultimele luni în salvatorul de serviciu, după ce partidul său a intrat într-o criză de imagine.

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În timp ce scaunul lui Dominic Fritz se clatină, Radu Miruță își construiește profilul de lider. Ministrul Apărării este tot mai prezent, tot mai vocal și tot mai vizibil. Miruță a profitat din plin la capitolul imagine în criza energetică fără precedent în care a ajuns țara noastră. Și în timp ce românii sărăciți de Bolojan plătesc tot mai mult și mai greu incompetența aleșilor, Miruță se lăuda cu victorii închipuite.

Un succes doar pentru ministrul Miruță, pentru că în realitate s-a dovedit un adevărat eșec, pentru că instalația de la Cernavodă a fost oprită total în cele din urmă. Iar în lupta de a-și salva imaginea, Miruță a pasat responsabilitatea la colega sa, și ea în cărți pentru preluarea șefiei USR, Diana Buzoianu.

La fel de disperată să-și apere imaginea, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a găsit însă principalul vinovat al întregului dezastru: un dâmb.

Și cum în politică, uneori nu candidatura anunțată contează, ci momentul în care începi să te comporți ca și cum ai fi deja candidat, Miruță a intrat deja în această etapă.

Radu Miruță pare să fie unul dintre liderii USR care se califică pentru oricare minister. El a condus pentru mai bine de 6 luni ministerul Economiei, după a fost trecut la Apărare și a gestionat programul SAFE, iar după ieșirea PSD de la guvernare, el a preluat și transporturile.

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