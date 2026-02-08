Un fermier a lăsat un sat fără curent 10 ore după ce a încercat să transporte porci cu o dronă - VIDEO

Un incident neobișnuit a avut loc în provincia Sichuan, în sud vestul Chinei. Un fermier din zona montană Tongjiang a încercat să transporte porci cu o dronă către abator, însă tentativa s a încheiat cu un blackout de 10 ore pentru întreaga localitate.

Totul s a petrecut pe 24 ianuarie. Din cauza accesului dificil pe drumurile montane, bărbatul a ales să folosească o dronă pentru a muta animalele. Problema a apărut când frânghia cu care era prins porcul s a încâlcit într o linie de înaltă tensiune. Animalul a rămas suspendat în aer, iar rețeaua electrică a fost afectată.

Vizibilitatea redusă, fiind încă întuneric la acea oră, ar fi contribuit la producerea incidentului, potrivit fermierului. O reprezentantă a autorității locale de electricitate a declarat că satul a rămas fără curent timp de aproximativ 10 ore. Pentru remedierea situației au fost trimiși 12 muncitori, iar costurile reparațiilor au ajuns la circa 10.000 de yuani. Alimentarea cu energie a fost reluată în aceeași zi, în jurul orei 17.00, potrivit South China Morning Post.

Poliția a deschis o anchetă și a stabilit că fermierul ar fi încălcat legea, folosind drona într o zonă de zbor interzis și supraîncărcând aparatul. Dacă aceste fapte se confirmă, el riscă sancțiuni administrative și va trebui să plătească despăgubiri pentru pagubele produse.