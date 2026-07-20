Moment spectaculos la o nuntă. Biserica în care avea loc cununia religioasă a fost lovită de fulger în timpul ceremoniei

O nuntă desfășurată într-o biserică ortodoxă din orașul finlandez Tampere s-a transformat într-un moment pe care mirii nu îl vor uita niciodată. Chiar în timpul slujbei religioase, un fulger a lovit crucea aflată în vârful lăcașului de cult, provocând o pană temporară de curent și stârnind uimirea tuturor celor prezenți.
Deși incidentul a creat emoții puternice, ceremonia nu a fost întreruptă, iar cununia a continuat până la final.
Fulgerul a lovit biserica în timpul cununiei
Momentul impresionant a fost surprins și publicat ulterior pe rețelele de socializare chiar de către mire.
În imaginile distribuite online se observă cum un fulger lovește crucea bisericii ortodoxe din Tampere, iar pentru câteva clipe interiorul lăcașului rămâne fără energie electrică.
În ciuda situației neașteptate, preotul și participanții și-au păstrat calmul, iar slujba religioasă a continuat fără alte incidente.
Mesajul emoționant transmis de mire
După ceremonie, mirele a publicat un mesaj în care a mărturisit că nu știe dacă întâmplarea poate fi considerată un semn, însă este convins că experiența trăită simbolizează puterea relației lor.
Acesta a transmis că, indiferent de încercările pe care viața le va aduce, el și soția sa vor rămâne uniți și vor depăși împreună orice obstacol, așa cum au făcut și în ziua nunții, când ceremonia a continuat chiar și după ce biserica a fost lovită de fulger.
O amintire de neuitat pentru tinerii căsătoriți
Cei doi miri, originari din Finlanda, au descris evenimentul drept unul pe care îl vor păstra mereu în memorie.
Chiar dacă lumina s-a stins pentru scurt timp, momentul nu a afectat desfășurarea cununiei religioase, iar ceremonia s-a încheiat cu bine, în prezența familiei și a invitaților.
Imaginile au devenit rapid virale pe platformele de socializare, stârnind numeroase reacții și comentarii din partea internauților.
Ce spun superstițiile despre astfel de momente la nuntă
De-a lungul timpului, în jurul nunților au apărut numeroase tradiții și superstiții. Unele credințe populare susțin că mireasa nu ar trebui să lase rochia desfăcută după probe, deoarece acest lucru ar putea simboliza despărțirea.
Totodată, există tradiția potrivit căreia mireasa ar trebui să poarte în ziua nunții ceva nou, ceva vechi, ceva albastru și un obiect împrumutat, considerate simboluri ale norocului și ale unei căsnicii fericite.
Alte superstiții recomandă evitarea zilei de marți pentru organizarea nunții sau alegerea unui traseu cât mai drept spre biserică, pentru ca viața de cuplu să nu fie presărată cu obstacole. De asemenea, în unele tradiții se spune că purtarea perlelor în ziua nunții ar putea simboliza lacrimile din timpul căsniciei.
Dincolo de aceste credințe, pentru mirii din Tampere ziua nunții va rămâne una cu adevărat specială, marcată de un fenomen natural spectaculos care a făcut ceremonia lor unică.