Moment spectaculos la o nuntă. Biserica în care avea loc cununia religioasă a fost lovită de fulger în timpul ceremoniei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 16:18

O nuntă desfășurată într-o biserică ortodoxă din orașul finlandez Tampere s-a transformat într-un moment pe care mirii nu îl vor uita niciodată. Chiar în timpul slujbei religioase, un fulger a lovit crucea aflată în vârful lăcașului de cult, provocând o pană temporară de curent și stârnind uimirea tuturor celor prezenți.

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