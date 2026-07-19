Efectele telefonului mobil asupra degetelor. Ce trebuie să faci ca să eviți durerile și problemele mai grave

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 10:29

Telefonul mobil a devenit indispensabil în viața de zi cu zi, însă specialiștii atrag atenția că utilizarea lui ore în șir poate avea efecte neașteptate asupra sănătății. Mișcările repetitive de tastare și derulare solicită constant degetul mare și încheietura mâinii, favorizând apariția durerii, rigidității și a altor probleme cunoscute sub denumirea de „texting thumb”.

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