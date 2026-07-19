Efectele telefonului mobil asupra degetelor. Ce trebuie să faci ca să eviți durerile și problemele mai grave

Telefonul mobil a devenit indispensabil în viața de zi cu zi, însă specialiștii atrag atenția că utilizarea lui ore în șir poate avea efecte neașteptate asupra sănătății. Mișcările repetitive de tastare și derulare solicită constant degetul mare și încheietura mâinii, favorizând apariția durerii, rigidității și a altor probleme cunoscute sub denumirea de „texting thumb”.
Un studiu publicat în 2026 despre așa-numitul „texting thumb” a identificat această problemă la 34% dintre studenții la medicină incluși în cercetare. Durerea a fost raportată cel mai frecvent la baza degetului mare, însă rezultatele trebuie interpretate cu prudență, deoarece studiul a analizat un grup specific de participanți, nu întreaga populație.
Telefoanele moderne, mai mari și mai grele decât modelele din trecut, pot solicita suplimentar și celelalte degete ori încheietura, în funcție de felul în care sunt ținute.
Problema nu este un mesaj trimis sau câteva minute petrecute pe telefon, ci repetarea aceleiași mișcări de sute de ori într-o singură zi. Atunci când mâna, încheietura și cotul rămân mult timp în aceeași poziție, tendoanele pot deveni iritate, iar mușchii obosesc.
Există și cercetări mai vechi care au asociat folosirea excesivă a smartphone-ului cu durerea degetului mare, reducerea forței de prindere și modificări ale nervului median. Aceste rezultate indică o legătură între utilizarea intensă și problemele mâinii, dar nu înseamnă că telefonul este singura cauză posibilă pentru orice durere apărută în această zonă.
Utilizarea repetată poate agrava probleme deja existente și poate contribui la afecțiuni precum tenosinovita de Quervain, care afectează tendoanele din partea încheieturii aflată lângă degetul mare. Aceasta poate provoca durere, umflare și dificultăți la prinderea sau ridicarea obiectelor.
Noi am mai scris despre felul în care folosirea intensivă a smartphone-ului poate afecta mâinile și degetele. Solicitarea nu se oprește însă la mâini. Poziția incorectă în care ținem telefonul poate provoca și dureri de gât, umeri sau spate, după cum am explicat într-un material despre efectele statului prelungit la birou și pe smartphone.
Schimbările simple care îți pot proteja mâinile
Cea mai simplă soluție este reducerea timpului petrecut pe telefon sau introducerea unor pauze scurte între sesiunile de scroll. Nu trebuie însă să renunți complet la dispozitiv. Poți alterna mâna cu care îl ții, poți folosi degetul arătător în locul celui mare și poți schimba periodic poziția încheieturii.
Funcțiile deja incluse în telefon pot fi, de asemenea, utile. Dictarea vocală reduce numărul de mesaje tastate, iar mărirea textului te ajută să nu mai ții dispozitivul atât de aproape. Accesoriile circulare sau suporturile montate pe spatele telefonului pot distribui mai bine greutatea și permit vizionarea clipurilor fără să strângi permanent aparatul în mână.
Specialiștii recomandă și mișcări ușoare ale degetelor și încheieturii: rotirea degetului mare, întinderea fiecărui deget și schimbarea poziției palmei. Exercițiile trebuie făcute delicat, fără a forța o zonă deja dureroasă.
Pentru tenosinovita de Quervain, recomandările medicale pot include evitarea mișcărilor repetitive, folosirea unei atele și aplicarea gheții, însă tratamentul potrivit trebuie stabilit în urma unei evaluări medicale.
Pauzele ajută și la ruperea reflexului de a deschide automat rețelele sociale. Am explicat și care poate fi un antidot simplu pentru doomscrolling, obiceiul care ne ține cu telefonul în mână mult mai mult decât intenționam.
Durerea persistentă, amorțeala, furnicăturile, umflarea sau slăbirea forței mâinii nu ar trebui ignorate. Dacă simptomele continuă chiar și după reducerea utilizării telefonului, este indicată o consultație medicală, deoarece cauza poate fi mai serioasă decât simpla oboseală, potrivit sursei.