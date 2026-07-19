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Doliu uriaș în lumea rock-ului: Jennifer Finch, legendă a erei grunge, a murit la 59 de ani

Jennifer Finch (Profimedia)

Jennifer Finch (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 06:54

Doliu uriaș în lumea rock-ului. Încă o legendă a erei grunge a murit, la doar 59 de ani. Doliu în muzica rock, la anunțul decesului lui Jennifer Finch, basista uneia dintre cele mai populare trupe grunge din anii ’90, L7. Finch fusese operată cu doar câteva zile în urmă, după diagnosticarea cu o formă agresivă de cancer la creier. Moartea ei se adaugă unei liste de artiști grunge dispăruți prematur, de la Kurt Cobain la Chris Cornell și Mark Lanegan — o generație care a schimbat definitiv direcția rock-ului modern.

Jennifer Finch, basista trupei L7 și una dintre figurile emblematice ale erei grunge, a murit la 59 de ani, după complicații provocate de o formă agresivă de cancer cerebral. Decesul a fost confirmat chiar pe paginile de social-media ale artistei.

Finch fusese diagnosticată recent, iar intervențiile chirurgicale nu au reușit să stabilizeze evoluția bolii. Artista se retrăsese din turneul „Last Hurrah”, cerând colegelor să continue spectacolele chiar și în absența ei.

Cariera ei a marcat decisiv scena grunge a anilor ’90. Alături de L7, Finch a contribuit la albume precum Smell the Magic și Bricks Are Heavy, materiale care au definit sunetul unei generații și au influențat numeroase trupe alternative.

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