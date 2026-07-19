Doliu uriaș în lumea rock-ului: Jennifer Finch, legendă a erei grunge, a murit la 59 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 06:54

Doliu uriaș în lumea rock-ului. Încă o legendă a erei grunge a murit, la doar 59 de ani. Doliu în muzica rock, la anunțul decesului lui Jennifer Finch, basista uneia dintre cele mai populare trupe grunge din anii ’90, L7. Finch fusese operată cu doar câteva zile în urmă, după diagnosticarea cu o formă agresivă de cancer la creier. Moartea ei se adaugă unei liste de artiști grunge dispăruți prematur, de la Kurt Cobain la Chris Cornell și Mark Lanegan — o generație care a schimbat definitiv direcția rock-ului modern.

Distribuie articolul