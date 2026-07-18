Horoscopul săptămânii 20-26 iulie. Zodia care dă lovitura după luni întregi de așteptare

Publicat 18 iul. 2026, 16:01 Sursă astrology.com

Săptămâna 20-26 iulie este una dintre cele mai dinamice din această vară din punct de vedere astrologic. Seria de aspecte majore începe chiar din 20 iulie, când Jupiter formează un trigon cu Neptun și o opoziție cu Pluto, combinație care amplifică idealurile, dorința de schimbare și nevoia de a găsi un nou sens în plan personal sau profesional.

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