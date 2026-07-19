Nu mai arunca cojile de pepene. Se transformă într-o dulceață delicioasă, iar rețeta este surprinzător de simplă

Publicat 19 iul. 2026, 22:17 Actualizat 19 iul. 2026, 22:32

În sezonul pepenilor verzi, cei mai mulți dintre noi savurează miezul dulce și zemos, iar cojile ajung direct la gunoi. Puțini știu însă că partea albă a cojii poate fi transformată într-o dulceață aromată, cu o textură aparte, apreciată de generații întregi.

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