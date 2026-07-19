Nu mai arunca cojile de pepene. Se transformă într-o dulceață delicioasă, iar rețeta este surprinzător de simplă

În sezonul pepenilor verzi, cei mai mulți dintre noi savurează miezul dulce și zemos, iar cojile ajung direct la gunoi. Puțini știu însă că partea albă a cojii poate fi transformată într-o dulceață aromată, cu o textură aparte, apreciată de generații întregi.
Pe lângă faptul că reduce risipa alimentară, această rețetă oferă o modalitate inedită de a valorifica aproape întregul fruct. Dulceața obținută este potrivită atât pentru micul dejun, întinsă pe pâine proaspătă, cât și ca desert sau alături de clătite și prăjituri.
Ingredientele de care ai nevoie
Pentru prepararea dulceții din coajă de pepene vei avea nevoie de:
aproximativ 1 kilogram de coji de pepene verde, curățate de partea verde exterioară și de miezul roșu;
500 de grame de zahăr;
500 ml apă;
zeama de la o lămâie sau o linguriță de sare de lămâie;
o bucățică de scorțișoară (opțional);
o linguriță de vanilie (opțional).
Cum se prepară dulceața din coajă de pepene
Primul pas este curățarea foarte atentă a cojilor. Îndepărtează complet partea verde exterioară, astfel încât să rămână doar partea albă. Taie apoi cojile în cuburi sau bucăți de dimensiuni apropiate, pentru a fierbe uniform.
Pune bucățile într-o oală, acoperă-le cu apă și adaugă zeama de lămâie sau sarea de lămâie. Fierbe-le timp de 10-15 minute, până când se înmoaie ușor, fără să își piardă forma. După aceea, scurge apa și clătește cojile cu apă rece.
Separat, pregătește siropul. Pune într-o cratiță cei 500 ml de apă împreună cu zahărul și încălzește amestecul la foc mediu, până când zahărul se dizolvă complet. Dacă îți place aroma de scorțișoară, o poți adăuga în această etapă.
Când siropul începe să fiarbă, adaugă cojile de pepene și lasă totul la foc mic timp de 30-40 de minute, amestecând din când în când. Dulceața este gata atunci când bucățile de coajă devin translucide, iar siropul capătă o consistență mai densă.
La final, poți adăuga vanilia și mai lăsa preparatul pe foc câteva minute.
Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și păstrează-le într-un loc răcoros și ferit de lumină.
Trucuri pentru o dulceață perfectă
Pentru a verifica dacă siropul are consistența potrivită, pune o picătură pe o farfurie rece. Dacă își păstrează forma și nu se împrăștie imediat, dulceața este gata.
Rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințe. Pe lângă scorțișoară și vanilie, poți adăuga cuișoare, cardamom sau ghimbir pentru un plus de aromă.
Aceeași metodă poate fi folosită și pentru cojile de pepene galben, rezultatul fiind la fel de gustos.
Un desert care transformă un ingredient ignorat într-o surpriză culinară
Dulceața din coajă de pepene demonstrează că și ingredientele pe care le considerăm, de obicei, deșeuri pot deveni un preparat delicios. Cu un gust delicat și o textură aparte, această rețetă este o modalitate simplă de a valorifica aproape întregul fruct și de a păstra aroma verii în cămară pentru lunile reci.