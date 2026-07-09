Afacerea în care Gabi Mureșan a investit peste 500.000 de euro după ce s-a retras din fotbal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 13:34

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Gabi Mureșan și-a împărțit timpul între viața publică din comuna Apold, unde a ajuns primar, și un proiect în care a investit peste jumătate de milion de euro.

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