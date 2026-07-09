Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Moartea lui Gabi Mureșan intră în atenția anchetatorilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Moartea lui Gabi Mureșan intră în atenția anchetatorilor

Moartea lui Gabi Mureșan intră în atenția anchetatorilor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 13:57
SursăAgerpres

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat, joi, deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul fotbalist Gabi Mureșan.

'La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș. În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia', a informat, joi, IPJ Mureș.

Anunțul Primăriei Comunei Apold

Anunțul decesului primarului a fost făcut, joi dimineață, de către reprezentanții administrației publice locale din Apold, pe pagina de Facebook a instituției.

'Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit (...)', a anunțat Primăria Apold.

Anunțul ISU Mureș

În urmă cu o seară, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Horea' al județului Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenție au predat-o ambulanței SMURD.

Gabriel Stelian Mureșan era născut în 13 februarie 1982, la Sighișoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaș defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureș și Gloria Bistrița și a avut nouă selecții în echipa națională a României.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gabi mureșanprimar apolddosar penalipj mures

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe