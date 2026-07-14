Ambasadorul Franței la București, mesaj înainte de semifinala cu Spania: „Speranță, speranță, speranță”

Publicat 14 iul. 2026, 19:12 Sursă Realitatea PLUS

Ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, a transmis un mesaj de susținere pentru echipa națională a Franței, înaintea meciului decisiv din această seară împotriva Spaniei, în semifinalele Cupei Mondiale, exprimându-și încrederea în șansele „cocoșilor galici”.

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