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Sport· 1 min citire
Ambasadorul Franței la București, mesaj înainte de semifinala cu Spania: „Speranță, speranță, speranță”
Publicat14 iul. 2026, 19:12
SursăRealitatea PLUS
Ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, a transmis un mesaj de susținere pentru echipa națională a Franței, înaintea meciului decisiv din această seară împotriva Spaniei, în semifinalele Cupei Mondiale, exprimându-și încrederea în șansele „cocoșilor galici”.
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