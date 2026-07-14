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Sport· 1 min citire

Ambasadorul Franței la București, mesaj înainte de semifinala cu Spania: „Speranță, speranță, speranță”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 19:12
SursăRealitatea PLUS

Ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, a transmis un mesaj de susținere pentru echipa națională a Franței, înaintea meciului decisiv din această seară împotriva Spaniei, în semifinalele Cupei Mondiale, exprimându-și încrederea în șansele „cocoșilor galici”.

Declarațiile lui Nicolas Warnery au avut loc la recepția zilei Franței, 14 iulie.

„Așadar, în seara aceasta, speranța mea este pentru echipa Franței, dar echipa Spaniei este și ea foarte puternică, așa că trebuie să fim prudenți. Nu trebuie niciodată să anunțăm lucruri certe în sport, mai ales în fotbal. Dar sunt totuși destul de încrezător. Speranță, speranță. Speranță. Să speri, să speri", a declarat diplomatul francez.

Întrebat despre meciul pe care și l-ar dori în finală, ambasadorul Warnery a mizat pe o eventuală prezență a Angliei în ultimul act al competiției, alături de Franța.

„Cine va juca finala? Eu aș paria pe Anglia în finală. Împotriva noastră, în mod ideal, dar asta e. Aceasta ar fi finala mea teoretică, iată. Cea pe care o sper”, a mai spus acesta.

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