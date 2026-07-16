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Lovitură pentru Lando Norris. Penalizare de 10 locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei

Lando Norris (foto: profimedia)

Lando Norris (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:09

Campionul mondial de Formula 1, Lando Norris, va fi penalizat cu 10 locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei de duminică.

Sancțiunea vine după ce echipa McLaren a decis să înlocuiască unitatea electronică de putere a monopostului său, depășind astfel limita de trei componente permisă de regulament pentru un sezon.

Lando Norris, penalizat cu 10 puncte la Marele Premiu al Belgiei

Deși anul trecut britanicul a pornit din pole position pe acest circuit, actualul sezon s-a dovedit a fi mult mai complicat. McLaren nu a reușit să mențină ritmul din campionatul precedent și ocupă în prezent doar poziția a treia în clasamentul general al constructorilor, aflându-se în urma rivalelor Mercedes și Ferrari.

Penalizarea obligatorie este rezultatul unui șir de probleme tehnice. Prima unitate electronică a suferit o defecțiune iremediabilă încă din luna martie, în China, forțându-l pe Norris să rateze startul.

A doua componentă, montată în Japonia, a necesitat reparații după antrenamente și a cedat definitiv în luna iunie, la Monaco. Deși a treia unitate a funcționat perfect de la cursa din Miami încoace, echipa a optat pentru o nouă schimbare pentru a integra actualizările de fiabilitate dezvoltate de Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

Oficialii McLaren au explicat că decizia a fost una pur strategică. Au ales să ispășească această penalizare în Belgia deoarece circuitul permite depășiri mult mai ușoare comparativ cu următoarele două etape programate în Ungaria și la Zandvoort (Olanda). Echipa britanică a precizat că intenționează să utilizeze această a patra unitate electronică până la finalul sezonului.

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