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Sport· 2 min citire
Lovitură pentru Lando Norris. Penalizare de 10 locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei
Lando Norris (foto: profimedia)
Campionul mondial de Formula 1, Lando Norris, va fi penalizat cu 10 locuri pe grila de start la Marele Premiu al Belgiei de duminică.
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