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Bombă pe piața transferurilor: Nicolae Stanciu, acord cu un club din Superliga

Nicolae Stanciu (foto: profimedia)

Nicolae Stanciu (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 19:41

Nicolae Stanciu pregătește o revenire spectaculoasă în SuperLiga României în perioada de mercato din iarnă. Căpitanul echipei naționale, legitimat în prezent la formația chineză Dalian Yingbo, a ajuns la un acord verbal cu Universitatea Cluj, însă mutarea a declanșat imediat o reacție la vârful conducerii FCSB.

Conform presei sportive, negocierile dintre mijlocaș și „Șepcile Roșii” s-au concretizat într-o înțelegere de principiu pentru la iarnă, când jucătorul va deveni liber de contract.

Vestea a ajuns rapid la urechile lui Gigi Becali, care nu este dispus să rateze ocazia de a-l repatria pe Stanciu. Patronul roș-albaștrilor a pus mâna pe telefon și l-a contactat imediat pe managerul general Mihai Stoica, cerându-i să intervină decisiv pentru a bloca transferul spre Ardeal.

Stanciu s-a înțeles cu U Cluj

Transferul la U Cluj reprezintă o surpriză de proporții, mai ales în contextul declarațiilor făcute recent de președintele grupării, Radu Constantea.

În urmă cu câteva săptămâni, oficialul clujean excludea o asemenea mutare din rațiuni financiare, amintind de contractul astronomic pe care românul îl încasează în China.

Pe de altă parte, ofensiva lui Becali se bazează pe trecutul glorios al lui Stanciu la formația bucureșteană, pentru care a evoluat între 2013 și 2016. La vremea respectivă, mijlocașul a reprezentat o afacere istorică pentru FCSB, fiind vândut la Anderlecht în schimbul a 11 milioane de euro.

„Din ce știm, e în mijlocul sezonului în China, are contract până în ianuarie și vorbim de niște sume foarte mari din perspectiva contractului pe care îl are acolo. Nu cred că se pune problema ca Nicolae Stanciu să ajungă la Universitatea Cluj.

Vorbim de plafonul salarial. Sigur, acum noi ne-am dori, nu ascund acest lucru, dar cred că din perspectiva bugetului nu ne putem încadra. Am auzit că are un sezon foarte bun în China”, a declarat Radu Constantea acum câteva săptămâni.

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