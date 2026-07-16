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Sport· 2 min citire
Bombă pe piața transferurilor: Nicolae Stanciu, acord cu un club din Superliga
Nicolae Stanciu (foto: profimedia)
Nicolae Stanciu pregătește o revenire spectaculoasă în SuperLiga României în perioada de mercato din iarnă. Căpitanul echipei naționale, legitimat în prezent la formația chineză Dalian Yingbo, a ajuns la un acord verbal cu Universitatea Cluj, însă mutarea a declanșat imediat o reacție la vârful conducerii FCSB.
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