Anglia, locul 3 în lume, după o "finală mică" de istorie, contra Franței

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 07:02

Anglia a încheiat Cupa Mondială la fotbal pe locul III, după o victorie istorică în fața Franței, cu scorul de 6-4 în timpul regulamentar. Este un record absolut de goluri în finala mică, iar Mbappé l-a depășit pe Messi în clasamentul golgheterilor acestei ediții a World Cup.

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