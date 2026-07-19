Realitatea.NET
Sport· 1 min citire

Anglia, locul 3 în lume, după o "finală mică" de istorie, contra Franței

Echipa Angliei la finalul partidei (Profimedia)

Echipa Angliei la finalul partidei (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 07:02

Anglia a încheiat Cupa Mondială la fotbal pe locul III, după o victorie istorică în fața Franței, cu scorul de 6-4 în timpul regulamentar. Este un record absolut de goluri în finala mică, iar Mbappé l-a depășit pe Messi în clasamentul golgheterilor acestei ediții a World Cup.

Englezii au condus cu un neverosimil 4-0 la pauză, însă francezii au revenit până la 4-3 și au mai redus o dată diferența în prelungiri, însă Bukayo Saka și Jude Bellingham au închis meciul pentru englezi.

Cele zece goluri reprezintă un record absolut pentru o finală mică a Cupei Mondiale.

Franța deținea și perormanța aneterior la numr de goluri in finalăa mică, după victroai cu 6-3 împotriva Germaniei de Vest, în 1958, în urmcă cu 68 de ani.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

anglia frantafinala micacupa mondiala

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe