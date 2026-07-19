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Sport· 1 min citire
Anglia, locul 3 în lume, după o "finală mică" de istorie, contra Franței
Echipa Angliei la finalul partidei (Profimedia)
Anglia a încheiat Cupa Mondială la fotbal pe locul III, după o victorie istorică în fața Franței, cu scorul de 6-4 în timpul regulamentar. Este un record absolut de goluri în finala mică, iar Mbappé l-a depășit pe Messi în clasamentul golgheterilor acestei ediții a World Cup.
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