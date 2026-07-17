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Sport· 2 min citire
Ursula von der Leyen refuză invitația la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina
Donald Trump și Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declinat invitația de a participa duminică la finala Cupei Mondiale din New Jersey, unde Spania, stat membru UE, va înfrunta Argentina.
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