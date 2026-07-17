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Ursula von der Leyen refuză invitația la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina

Donald Trump și Ursula von der Leyen

Donald Trump și Ursula von der Leyen

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 21:36

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declinat invitația de a participa duminică la finala Cupei Mondiale din New Jersey, unde Spania, stat membru UE, va înfrunta Argentina.

Deși evenimentul sportiv de gală ar fi reprezentat o oportunitate ideală pentru o întâlnire informală cu președintele american Donald Trump, șefa executivului european a invocat programul încărcat pentru absența sa, informează Politico.

Ursula von der Leyen nu va participa la finala Cupei Mondiale

În timp ce tribuna oficială va găzdui personalități de rang înalt, precum premierul spaniol Pedro Sánchez, regele Felipe al VI-lea al Spaniei și Donald Trump, va exista un alt absent notabil: președintele argentinian Javier Milei, care preferă să urmărească partida de acasă din motive de superstiție.

Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, a confirmat decizia oficială, precizând că președinta a primit invitația, dar nu va onora evenimentul din motive stricte de agendă.

Programul Ursulei von der Leyen a fost extrem de dens în ultima săptămână, incluzând o deplasare la Kiev pentru a reitera sprijinul blocului comunitar față de Ucraina și participarea la festivitățile de Ziua Bastiliei de la Paris.

Luni, la Bruxelles, președinta CE are programată o întâlnire crucială cu fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru discuții axate pe competitivitatea europeană.

Cu toate acestea, interesul său pentru turneu a rămas vizibil; înaintea semifinalei câștigate de iberici, ea a salutat cu entuziasm prezența unei echipe europene în finală, sperând într-o revenire a trofeului pe continent după ce țările UE au dominat competiția între 2006 și 2018.

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