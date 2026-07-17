Cum poate promova Steaua în Superligă? Ministrul interimar al Apărării dezvăluie cele două condiții esențiale pentru CSA

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iul. 2026, 15:15

Visul promovării în prima ligă pentru CSA Steaua București ar putea deveni realitate, dar cu reguli stricte venite de la vârful armatei. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a prezentat vineri cele două condiții esențiale și obligatorii pe care clubul din Ghencea trebuie să le îndeplinească pentru a primi dreptul legal de a juca în Superliga. Schimbările vizează direct organizarea juridică a echipei militare.

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