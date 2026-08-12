Ștefăniță Avrămescu (deputat AUR): „Protejarea biodiversității nu trebuie să blocheze infrastructura strategică a României!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:17

Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu solicită Ministerului Mediului să amâne aprobarea Catalogului național al zonelor prioritare pentru biodiversitate până la realizarea unei evaluări complete a impactului asupra infrastructurii strategice a României. Acesta avertizează că extinderea unor regimuri stricte de protecție, fără o analiză privind suprapunerile cu infrastructura energetică și de transport, riscă să blocheze investiții esențiale și să vulnerabilizeze securitatea energetică a țării.

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