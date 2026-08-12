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Politica· 2 min citire

George Simion: AUR va câștiga alegerila parlamentare în 2028

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 14:17
SursăRealitatea PLUS

După o discuție cu reprezentanți ai mediului de afaceri, George Simion spune că firmele suferă din cauza amenzilor și a controalelor excesive. Totodată, liderul suveraniștilor critică diferențele de dezvoltare dintre București, Cluj și restul țării și propune reorganizarea administrativă pentru absorbția eficientă a fondurilor europene. În același timp, George Simion este ferm convins că AUR va câștiga alegerile parlamentare din 2028 și va prelua guvernarea.

V-ați învățat într-un fel și n-o să mai meargă în felul ăsta în care ar funcționat societatea românească timp de 35 de ani.

George Simion: „Singura soluție pentru a avea stabilitate este să dăm României un guvern până în decembrie 2030”

Singura soluție pentru a avea predictibilitate, stabilitate este ca să dăm României un guvern până în decembrie 2030, cel puțin, rezultat în urma unor alegeri, noi ar trebui să punem pe masă un plan de țară, un plan național, care să aibă grijă și de ultimul cetățean pentru a avea acces la educație, și la șanse.

Din păcate, nu facem asta și am găsit pe cei cu comune. De acord. Reorganizarea trebuie să pornească dar trebuie să pornească și de sus, de la numărul de parlamentari, de la cele 7 poliții locale și de la cele 6 sectoare pe care le avem în București, de la cele peste 1.000 și ceva de instituții, pentru că sunt prea multe controale.

E o Românie care se vede undeva la București, la Cluj, la Timișoara, și mai este jumătate de Românie care caută să fie omorâtă care caută să fie comasată care caută să fie cumva uitată. Că nu ne place fața acelei Românii care de multe ori este știrbă, și care de multe ori ne încurcă. Și că votează, și că își spune opinia, și că intră pe TikTok, și că îndrăznește să trăiască.

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