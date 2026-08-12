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Politica· 2 min citire
George Simion: AUR va câștiga alegerila parlamentare în 2028
George Simion, președintele AUR
Publicat12 aug. 2026, 14:17
SursăRealitatea PLUS
După o discuție cu reprezentanți ai mediului de afaceri, George Simion spune că firmele suferă din cauza amenzilor și a controalelor excesive. Totodată, liderul suveraniștilor critică diferențele de dezvoltare dintre București, Cluj și restul țării și propune reorganizarea administrativă pentru absorbția eficientă a fondurilor europene. În același timp, George Simion este ferm convins că AUR va câștiga alegerile parlamentare din 2028 și va prelua guvernarea.
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