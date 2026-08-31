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Actual· 2 min citire
Investigație jurnalistică fantome.info: Suspiciuni privind o rețea de influență în jurul unui mare complex comercial din Băneasa
Suspiciuni privind o rețea de influență
O investigație jurnalistică publicată de fantome.info prezintă o serie de acuzații și suspiciuni privind modul în care ar fi fost gestionate relațiile comerciale din jurul unui important complex comercial din Băneasa, în nordul Capitalei. Materialul descrie existența unei presupuse rețele de influență prin care decizii privind spațiile comerciale și contractele de consultanță ar fi fost folosite în beneficiul unui cerc restrâns de persoane.
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