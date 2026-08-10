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Social· 1 min citire
Momente de panică pe litoral: bărbat de 36 de ani, salvat de pompieri lângă Mangalia
Bărbat salvat de la înec lângă Mangalia
Un bărbat de 36 de ani, aflat în pericol de înec în Marea Neagră, a fost salvat de pompieri în zona plajei Corsa din Mangalia, au anunțat, luni, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.
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