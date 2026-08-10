Femeie rănită în Retezat, căutată de Salvamont și elicopterul SMURD. Victima plecase din locul indicat

O femeie care se afla în Munții Retezat a solicitat ajutorul Salvamont, susținând că s-a rănit la glezna piciorului stâng și nu se mai poate deplasa. Salvatorii au pornit spre locul indicat și au solicitat inclusiv sprijinul unui elicopter SMURD, însă femeia plecase între timp, ajutată de însoțitori.
Incidentul a avut loc duminică seara, pe Valea Stănișoara din Masivul Retezat. Echipa de salvatori montani de la punctul de permanență al Bazei Salvamont Râușor a fost solicitată pentru intervenție.
„În cursul serii de duminică, 09 august, echipa de salvatori montani a Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Hunedoara de la punctul de permanenţă al Bazei Salvamont Râuşor au fost solicitaţi la o acţiune de salvare pe Valea Stănişoara din Masivul Retezat. O femeie, care iniţial a susţinut că nu se mai poate deplasa, în urma unui traumatism de glezna picior stâng, ulterior, ajutată de însoţitori, a părăsit locaţia anunţată”, a transmis Salvamont Hunedoara într-un mesaj postat pe Facebook.
A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD
Salvamontiștii au solicitat și sprijin aerian pentru localizarea femeii.
„Salvamontiştii au primit suport aerian de la un echipaj POA care a făcut căutări repetate în zona indicată, până la epuizarea condiţiilor de zbor”, a transmis Salvamont Hunedoara.
În cele din urmă, femeia a fost găsită, iar salvatorii au decis să o transporte terestru de pe munte.
Victima a fost salvată terestru și predată medicilor
Victima a fost preluată de salvamontiști cu un echipaj auto din Râușor și cu un ATV din Pietrele până la Cârnic, unde a fost predată unui echipaj SAJ.
„Victima a fost în final găsită şi salvată terestru de salvatorii montani cu un echipaj auto din Râuşor şi cu ATV din Pietrele până la Cârnic, unde a fost predată în bune condiţiuni unui echipaj SAJ. Atragem atenţia tuturor turiştilor care, într-un fel sau altul, ajung într-o astfel de situaţie, să analizeze mai bine starea de fapt, şi dacă au cerut ajutor, să rămână pe loc pentru a aştepta echipajele de intervenţie. În speţă, turiştii în cauză au procedat greşit, deoarece se putea că în acele minute să fi fost nevoie de elicopter, în altă parte, la un alt caz poate mult mai grav”, a mai precizat Salvamont Hunedoara.