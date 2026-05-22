Nicolae Voiculeț a fost externat după o perioadă dificilă de spitalizare: „Pentru mine, respirația este însăși muzica”

Artistul Nicolae Voiculeț a fost externat astăzi, după o perioadă dificilă de spitalizare, în care – după propriile mărturisiri – „lupta cea mai grea nu a fost pentru scenă, ci pentru respirație”.

Într-un mesaj public simplu și profund emoționant, artistul a transmis: „Am ieșit din spital. Mulțumesc lui Dumnezeu!”

După sutele de mesaje de susținere, rugăciune și solidaritate primite din partea oamenilor din întreaga țară și din străinătate, Nicolae Voiculeț spune că urmează o perioadă de liniște, recuperare și întoarcere către viață, familie și muzică.

„În aceste zile am înțeles mai profund ca niciodată că respirația este cel mai mare dar primit de la Dumnezeu. Pentru mulți oameni ea este ceva firesc. Pentru mine însă, respirația este însăși muzica. Din ea se nasc sunetul, rugăciunea, doina și tot ceea ce am încercat să ofer oamenilor prin nai de peste 35 de ani.”

Artistul mărturisește că cea mai mare dorință a sa este aceea de a putea reveni din nou pe scenă și de a transforma iar respirația în sunet și sunetul în iubire pentru oameni și pentru România.

Nicolae Voiculeț le mulțumește tuturor celor care i-au fost aproape prin rugăciune, gând bun și iubire în aceste zile de încercare.