Ștefan Radu Oprea aruncă bomba: "Aroganța lui Pîslaru ne va costa 200 de milioane de euro"

„Dragoș Pîslaru a transmis un raport de deplasare la Bruxelles în care nu spune nimic despre riscul de a pierde bani din cererea de plată numărul 3”, sunt acuzațiile făcute de Ștefan Radu Oprea. Într-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, social-democratul susține că ministrul Fondurilor Europene a pus pe masa premierului un raport care îl dezinformează pe premierul Bolojan.

„Aflăm doar cât de bun negociator este,” a mai scris Ștefan Radu Oprea. Apoi a adăugat dur: „Aroganța unui om ne costă pe toți. Am fi putut obține rezultate mai bune, pentru că penalizarea cu 200 de milioane de euro arată că evaluarea Comisiei este că Agenţia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor ar fi neoperațional, ceea ce nu este adevărat.”

Mai mult, social-democratul susține că „cele 132 milioane euro primite sunt urmarea numirii conducerii actuale, printr-o selecție corectă și transparentă, rezultat la care Dragoș Pîslaru sau Oana Gheorghiu nu au avut nicio contribuție”, a mai scris Oprea pe Facebook.