Mai mult, transmite Bogdan Hossu, zeci de mii de locuitori riscă să rămână fără apă caldă și căldură dacă tranziția centralelor de la cărbune la gaz nu se va face la timp. Liderul de sindicat nu ezită să spună despre măsurile guvernului că sunt un „genocid energetic”.

Bogdan Hossu: „Cei dați afară nu au șanse la alt loc de muncă!”

„Să nu uităm că noi suntem într-o criză energetică datorită liberalizării sistemului energetic din 2021.

S-a închis pe vremea respectivă peste 1600 de megawați, u s-a pus niciun megawatt în loc. Astăzi se închide definitiv cărbunele pe promisiunea că vor da drumul la două termocentrale pe gaz care nu sunt decât la nivel de licitație.

Situația, atât pentru cetățeni, dar mai ales pentru sistemul economic, este dezastruoasă.

La ora actuală este mai puțin economic să produci energie electrică pe gaz decât să produci energie electrică pe cărbune.

Decarbonizarea, adică închiderea centralelor, ar fi trebuit să fie însoțită de un proces de acompaniament social și constatăm că, de exemplu, în zona Gorjului se închide structura respectivă, dar în același timp rămân pe din afară peste 3.000 de oameni fără nici o șansă de a găsi un loc de muncă.

Stop genocidului energetic pe care guvernele și guvernul actual continuă să-l ducă împotriva românilor și companiilor românești.”, a zis Bogdan Hossu, lider de sindicat.