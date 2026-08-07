Profesor ucis și 3 elevi răniți într-un atac armat într-o școală din Thailanda. Atacatorul s-a sinucis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:57

Un profesor a fost ucis, iar alte patru persoane, dintre care trei elevi, au fost rănite, vineri, după ce un elev a deschis focul într-o școală din provincia Nonthaburi, la nord de Bangkok. După atac, autorul s-a sinucis, au anunțat autoritățile thailandeze, citate de Reuters.

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