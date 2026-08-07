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Profesor ucis și 3 elevi răniți într-un atac armat într-o școală din Thailanda. Atacatorul s-a sinucis

Atac armat școală /Foto: X

Atac armat școală /Foto: X

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:57

Un profesor a fost ucis, iar alte patru persoane, dintre care trei elevi, au fost rănite, vineri, după ce un elev a deschis focul într-o școală din provincia Nonthaburi, la nord de Bangkok. După atac, autorul s-a sinucis, au anunțat autoritățile thailandeze, citate de Reuters.

Incidentul s-a produs la Școala Debsirin Nonthaburi, din districtul Bang Kruai, situat la periferia nord-vestică a capitalei Bangkok. Potrivit Poliției, atacatorul era elev al instituției de învățământ.

Inițial, autoritățile au precizat că numărul victimelor nu era cunoscut. Ulterior, Poliția a confirmat că un profesor și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se trei elevi. Autorul atacului s-a sinucis după ce a deschis focul.

Scene dramatice la școala din apropierea Bangkokului

Imaginile surprinse de echipajele de intervenție arată sute de elevi evacuând în grabă clădirea școlii, în timp ce ambulanțele și echipele medicale acordau primul ajutor victimelor. Într-una dintre fotografii, o persoană este transportată pe targă către o ambulanță, iar o altă victimă primește îngrijiri medicale.

Un nou incident armat într-o școală din Thailanda

Atacul are loc la doar câteva luni după un alt incident violent petrecut într-o unitate de învățământ din Thailanda. În februarie, un profesor a fost ucis, iar un elev a fost rănit în districtul Hat Yai, din sudul țării, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o școală.

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