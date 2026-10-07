Au inventat 2.000 de locuitori ca să primească bani de la stat. Povestea incredibilă descoperită la un recensământ
Povestea incredibilă descoperită într-un recensământ
Administrația orașului japonez Toyama este anchetată după ce mai mulți funcționari sunt acuzați că au umflat cu peste 2.000 de persoane rezultatele recensământului național.
Datele populației sunt folosite de guvernul central pentru calcularea fondurilor acordate administrațiilor locale, iar orașul estimează că diferența creată prin modificarea cifrelor i-ar fi adus aproximativ 60 de milioane de yeni în plus, echivalentul a circa 378.000 de dolari.
Poliția din prefectura Toyama a făcut sâmbătă, 3 octombrie, o percheziție la sediul primăriei, după ce Ministerul Afacerilor Interne a depus o plângere penală împotriva unor angajați ai administrației locale. Aproximativ 10 anchetatori au intrat în clădire și au mers la etajul al cincilea, unde se află departamentul responsabil de recensământ.
De la peste 402.000 de locuitori la sub 400.000
Problema a ieșit la iveală după ce cifrele provizorii ale recensământului din 2025 au fost revizuite. În luna mai, Toyama figura cu 402.133 de locuitori, însă cifra finală anunțată de Ministerul Afacerilor Interne a fost de 399.197.
Diferența dintre cele două valori este de 2.936 de persoane. Ministerul consideră că cel puțin 2.000 dintre acestea ar fi fost introduse în mod nejustificat, iar mai mulți angajați ai administrației locale sunt suspectați că au fost implicați.
Ancheta preliminară indică faptul că angajații orașului ar fi modificat numărul persoanelor din gospodării pe care recenzorii le marcaseră inițial ca fiind fără locuitori.
Potrivit unor informații apărute în presa japoneză, recenzorii ar fi marcat cu o linie gospodăriile pentru care nu exista dovada unei persoane care locuia efectiv acolo. Ulterior, acele modificări ar fi fost șterse, iar unele gospodării ar fi fost introduse din nou în evidențe.
Aproximativ 60 de milioane de yeni în plus
Recensământul are o importanță financiară directă pentru administrațiile locale japoneze, deoarece rezultatele sale sunt folosite la calcularea alocărilor de la guvernul central.
În cazul Toyama, cifra provizorie de 402.133 de locuitori a fost utilizată la calcularea fondurilor pentru anul fiscal 2026. Primăria a estimat că, din cauza populației raportate în plus, orașul ar fi primit aproximativ 60 de milioane de yeni mai mult decât i s-ar fi cuvenit.
Autoritățile japoneze investighează acum dacă modificarea datelor a fost făcută în mod intenționat și care au fost circumstanțele în care au fost introduse persoanele inexistente în rezultatele recensământului.
Primarul neagă implicarea conducerii
Primarul orașului Toyama, Hirohisa Fujii, a negat că funcționarii de rang înalt ar fi dat instrucțiuni pentru umflarea cifrelor.
„Nu au existat instrucțiuni din partea oficialilor de rang înalt”, a declarat Fujii, potrivit Japan Times. Edilul a spus și că își va asuma responsabilitatea corespunzătoare la momentul potrivit.
După percheziția efectuată de poliție, primarul a transmis că administrația locală ia foarte în serios situația și că va coopera pe deplin cu ancheta.
În același timp, autoritățile locale au mutat în alte departamente mai mulți responsabili ai structurii care s-a ocupat de recensământ. Fujii a afirmat că nu poate oferi mai multe detalii despre presupusa falsificare cât timp ancheta poliției este în desfășurare.
Guvernul a depus plângere penală
Ministerul Afacerilor Interne a sesizat poliția pe 29 septembrie, acuzând funcționari ai orașului de posibile încălcări ale legii statistice. Plângerea a fost formulată împotriva unor persoane neidentificate nominal.
Este vorba despre recensământul național realizat în 2025, iar autoritățile suspectează că mai mulți angajați ai administrației din Toyama au intervenit asupra datelor înainte de stabilirea cifrei finale.
Poliția prefecturii Toyama a început ulterior ancheta și a efectuat percheziția la primărie. Anchetatorii au ridicat documente și materiale interne legate de recensământ și urmează să stabilească cine a efectuat modificările și dacă a existat o coordonare între mai mulți funcționari.
Recensământul este unul dintre cele mai importante instrumente statistice ale Japoniei
Biroul de Statistică al Japoniei a reacționat după apariția cazului, iar Akihiro Tamura, directorul diviziei responsabile de recensământ, a calificat incidentul drept extrem de regretabil și a subliniat importanța recensământului pentru țară.
Recensământul național este realizat o dată la cinci ani și oferă date utilizate de autorități pentru o serie de decizii privind administrația și distribuirea resurselor publice.
Falsificarea statisticilor este sancționată în Japonia cu amendă sau cu până la șase luni de închisoare, potrivit legislației aplicabile.
Japonia pierde populație într-un ritm accelerat
Cazul Toyama apare într-un moment în care Japonia se confruntă cu una dintre cele mai importante probleme demografice ale sale. Populația țării este în scădere, iar îmbătrânirea populației se accelerează.
În 2025, populația a scăzut în toate cele 47 de prefecturi japoneze, cu excepția Tokyo. Aproximativ trei din zece locuitori ai Japoniei au cel puțin 65 de ani.
La 1 octombrie 2025, Japonia avea aproape 123 de milioane de locuitori, inclusiv cetățenii străini. Comparativ cu recensământul din 2020, populația a scăzut cu 2,5%, ceea ce înseamnă aproximativ 3,17 milioane de persoane.
În cazul Toyama, cifra finală a recensământului a coborât astfel sub pragul de 400.000 de locuitori, după ce datele provizorii indicau depășirea acestuia. Ministerul Afacerilor Interne investighează acum modul în care au apărut diferențele și implicarea funcționarilor în modificarea datelor.
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