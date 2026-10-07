Româncă din Italia, condamnată după ce fiul de 9 ani a sunat la poliție pentru că nu putea intra în casă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 21:44

O româncă în vârstă de 39 de ani a fost condamnată în primă instanță la un an și patru luni de închisoare pentru abandon de copil, după ce fiul său de nouă ani a sunat la poliție deoarece nu putea intra în locuință. Incidentul a avut loc în Verona, în septembrie 2024. Potrivit acuzării, băiatul ar fi rămas aproximativ două ore în fața apartamentului, însă mama contestă această versiune și susține că l-a supravegheat de la balcon.

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