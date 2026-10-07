Româncă din Italia, condamnată după ce fiul de 9 ani a sunat la poliție pentru că nu putea intra în casă

O româncă în vârstă de 39 de ani a fost condamnată în primă instanță la un an și patru luni de închisoare pentru abandon de copil, după ce fiul său de nouă ani a sunat la poliție deoarece nu putea intra în locuință. Incidentul a avut loc în Verona, în septembrie 2024. Potrivit acuzării, băiatul ar fi rămas aproximativ două ore în fața apartamentului, însă mama contestă această versiune și susține că l-a supravegheat de la balcon.
Cazul a devenit public după încheierea procesului în primă instanță, scrie Il Messaggero. Femeia a fost judecată prin procedură abreviată, iar sentința a fost pronunțată de Paola Vacca, judecătoare pentru audieri preliminare la Tribunalul din Verona.
Avocata sa, Alice Chiementin, a anunțat că va contesta decizia. Condamnarea nu este definitivă, iar motivarea sentinței urmează să fie depusă în termen de 60 de zile.
Copilul de nouă ani a sunat la poliție după ce nu a reușit să intre în apartament
Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 15 septembrie 2024. Băiatul se juca împreună cu alți copii în zona exterioară a blocului, în timp ce mama îl urmărea de la balcon.
Potrivit reconstituirii Parchetului, spre sfârșitul după-amiezii, copilul a încercat să se întoarcă în apartament. Acesta ar fi apăsat în mod repetat soneria, fără să primească vreun răspuns.
După aproximativ două ore, băiatul ar fi sunat la 113 și le-ar fi spus operatorilor că se află în fața locuinței, dar nu poate intra. Un echipaj de poliție a fost trimis la adresă.
Polițiștii au discutat cu minorul, apoi au contactat locuința prin interfon. În urma intervenției lor, mama ar fi deschis ușa apartamentului.
Verificările declanșate după acest episod au dus la acuzarea femeii de abandon de copil și, ulterior, la judecarea cauzei.
Mama susține că și-a supravegheat fiul de la balcon
În timpul procesului, femeia a prezentat o versiune diferită de cea a procurorilor. Ea a negat că și-ar fi lăsat fiul nesupravegheat și a explicat, prin intermediul apărării, că între ei izbucnise o ceartă.
Potrivit mamei, băiatul ar fi refuzat inițial să revină în casă, în ciuda avertismentelor repetate, și s-ar fi întors ulterior. Femeia a susținut că, în tot acest timp, a continuat să îl supravegheze de la balconul apartamentului.
Apărarea a contestat și durata incidentului. Mama și avocata sa au afirmat că băiatul ar fi fost plecat de acasă aproximativ 30 de minute, nu două ore, așa cum a susținut acuzarea.
În aceste condiții, apărarea a argumentat că minorul nu ar fi fost complet singur și nici lipsit de posibilitatea de a primi ajutor.
Sentința din Verona va fi contestată
În primă instanță, judecătoarea a reținut responsabilitatea femeii pentru abandon de copil și a condamnat-o la un an și patru luni de închisoare.
Motivarea sentinței urmează să precizeze ce probe și circumstanțe au stat la baza hotărârii, inclusiv modul în care au fost evaluate versiunile diferite prezentate de acuzare și de apărare.
Avocata Alice Chiementin a anunțat că decizia va fi contestată.