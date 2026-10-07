UE discută răspunsul la un atac hibrid cu victime. Divergențe privind rolul NATO

Publicat 7 oct. 2026, 20:06 Actualizat 7 oct. 2026, 20:16

Statele Uniunii Europene discută, în reuniuni confidențiale, cum ar putea răspunde unui atac hibrid care ar provoca moartea mai multor cetățeni europeni. Potrivit diplomaților și oficialilor citați de Politico, un asemenea scenariu este luat tot mai serios în calcul, însă capitalele europene nu au aceeași viziune asupra responsabilităților UE și asupra coordonării cu NATO.

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