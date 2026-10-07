Rubio cere Occidentului să adopte valorile Greciei antice: „Eroismul, onoarea și datoria” Comparația cu „America's First” a lui Trump

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a cerut miercuri statelor occidentale să îmbrățișeze valorile Greciei antice, precum „eroismul, onoarea și datoria”, într-un discurs susținut la Atena. Șeful diplomației americane a legat aceste principii de agenda „America First” a președintelui Donald Trump și a pledat pentru loialitatea față de propria națiune.
Marco Rubio, discurs la Atena despre națiune și valorile Occidentului
Cu ruinele Partenonului în spatele său, Rubio s-a adresat oficialilor greci, diplomaților și celorlalți invitați de la Pnyx, locul în care se întrunea adunarea populară a Atenei antice.
„A devenit la modă în zilele noastre ideea că o politică externă luminată înseamnă să pui comunitatea globală înaintea propriului popor”, a declarat secretarul de stat american.
Rubio a susținut că oamenii din Grecia antică „știau că nu este nimic egoist sau greșit în loialitatea față de propria națiune”. Mesajul său a pus în legătură valorile invocate în discurs cu prioritățile administrației Trump și cu politica „America First”.
Considerat unul dintre principalii favoriți pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028, Rubio a avertizat că deciziile luate în următorii ani vor influența viitorul Occidentului, conform Reuters.
„Astăzi ne aflăm la o răscruce, pentru că următorul deceniu și deciziile pe care le vom lua vor scrie povestea secolului următor”, a spus el.
„Direcția pe care o vom alege va determina dacă Occidentul își va păstra locul în fruntea lumii sau se va resemna cu un viitor de stagnare, supunere și declin.”
Agenda „America First”, în centrul mesajului lui Rubio
Secretarul de stat a afirmat că administrația americană a ales deja direcția pe care intenționează să o urmeze.
„Sub președintele Trump, Statele Unite au făcut alegerea”, a declarat Rubio. „Alegem să urmărim fără ezitare puterea națională.”
Discursul său a reluat idei exprimate de vicepreședintele JD Vance la Conferința de Securitate de la München, în februarie 2025. Vance prezentase atunci problemele Europei drept o îndepărtare de valorile comune ale Occidentului, poziție care a atras critici din partea liderilor europeni.
Ulterior, Strategia Națională de Securitate a administrației Trump, publicată în noiembrie 2025, avertiza că Europa se confruntă cu o „ștergere a civilizației”, pe care documentul o atribuia migrației și contestării suveranității naționale.
Turneu european în Islanda, Grecia și Portugalia
Marco Rubio efectuează un turneu în trei state europene aliate ale NATO, început în Islanda și continuat în Grecia.
Înaintea discursului de miercuri, secretarul de stat american și omologul său grec au reafirmat relațiile strânse dintre Washington și Atena în domeniile securității, energiei și comerțului.
Rubio își încheie joi turneul european, cu discuții cu oficiali portughezi la Lisabona.