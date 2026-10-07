Rubio cere Occidentului să adopte valorile Greciei antice: „Eroismul, onoarea și datoria” Comparația cu „America's First” a lui Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 22:10

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a cerut miercuri statelor occidentale să îmbrățișeze valorile Greciei antice, precum „eroismul, onoarea și datoria”, într-un discurs susținut la Atena. Șeful diplomației americane a legat aceste principii de agenda „America First” a președintelui Donald Trump și a pledat pentru loialitatea față de propria națiune.

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