Marco Rubio spune că Iranul a pierdut controlul deplin asupra strâmtorii Ormuz. Avertisment dur despre economie

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, în timpul unei vizite oficiale la Atena, că Iranul a pierdut controlul deplin asupra strâmtorii Ormuz. Potrivit șefului diplomației americane, cantitatea de petrol care tranzitează această rută strategică se apropie de nivelul anterior conflictului, în pofida atacurilor care continuă să vizeze navele.
Petrolierele traversează sub escortă americană
De la începutul conflictului cu Statele Unite și Israel, Iranul a revendicat controlul asupra strâmtorii Ormuz, prin care, înainte de război, tranzita o cincime din hidrocarburile mondiale.
Teheranul le cere navelor care vor să traverseze strâmtoarea să obțină o autorizație, iar cele care nu respectă această condiție riscă să fie atacate. Totuși, un număr tot mai mare de petroliere părăsesc Golful Persic sub escortă americană.
În acest context, monarhiile din regiune au reușit să își majoreze exporturile de țiței. La sfârșitul lunii septembrie, volumele exportate au revenit la nivelurile de dinainte de război, potrivit datelor platformei de monitorizare Kpler, citate de AFP.
Rubio: Iranul este slăbit militar
Într-o conferință de presă comună cu ministrul grec de externe, George Gerapetritis, Marco Rubio a susținut că reluarea fluxurilor de petrol arată diminuarea controlului exercitat de Teheran asupra acestei rute maritime.
„În prezent circulă aproape la fel de mult petrol cât circula înainte de începerea acestui conflict. Prin urmare, au pierdut controlul deplin asupra strâmtorii”, a declarat secretarul de stat american.
Rubio a adăugat că iranienii „sunt mult mai puțin puternici din punct de vedere militar”.
Avertisment privind economia iraniană
Declarațiile au fost făcute în contextul în care Washingtonul și-a intensificat recent presiunea economică asupra Teheranului.
Șeful diplomației americane a descris sancțiunile drept „devastatoare” și a estimat că economia Iranului este „pe punctul de a ajunge într-o situație pe care puține țări din lume au cunoscut-o”.
Situația economică „va deveni catastrofală”, a prezis Marco Rubio.