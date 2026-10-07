Marco Rubio spune că Iranul a pierdut controlul deplin asupra strâmtorii Ormuz. Avertisment dur despre economie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 16:59

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, în timpul unei vizite oficiale la Atena, că Iranul a pierdut controlul deplin asupra strâmtorii Ormuz. Potrivit șefului diplomației americane, cantitatea de petrol care tranzitează această rută strategică se apropie de nivelul anterior conflictului, în pofida atacurilor care continuă să vizeze navele.

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