UE lovește Rusia cu un pachet record de sancțiuni. Peste 1.600 de persoane și entități, pe listă

Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru extinderea masivă a listei de sancțiuni împotriva Rusiei, într-o măsură care ar reprezenta cea mai mare adăugare la regimul de sancțiuni de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Diplomații europeni au anunțat miercuri că noile măsuri vizează peste 1.600 de persoane și entități.
Pachetul include 743 de persoane și 826 de entități, vizate în principal pentru legăturile lor cu industria rusă de apărare, potrivit Euronews. Mai mult de jumătate dintre noile ținte au legătură cu producția de rachete, relatează Reuters.
Industria rusă de apărare, în centrul noilor sancțiuni
Extinderea listei face parte din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. O componentă importantă a acestuia este îndreptată către sectorul militar rus, în special către activitățile asociate producției de rachete.
Pe lângă persoanele și companiile din industria de apărare, UE a decis să includă pe listă și 77 de persoane cu roluri politice sau în organizarea alegerilor.
Acestea sunt vizate în legătură cu alegerile parlamentare desfășurate luna trecută în regiunile din Ucraina ocupate de Rusia.
Ce presupun sancțiunile europene
Persoanele și entitățile incluse pe lista UE sunt supuse unor restricții care presupun interdicții de călătorie, înghețarea activelor și interdicția de a primi finanțare din partea Uniunii Europene.
Alte sancțiuni legate de Rusia au fost aprobate separat, în cadrul regimului de sancțiuni al UE destinat Coreei de Nord.
După adoptarea noului pachet, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de Uniunea Europeană în legătură cu războiul va ajunge la aproape 4.650, scrie The Moscow Times.
Miniștrii de externe trebuie să dea aprobarea formală
Acordul politic convenit de statele membre trebuie să fie aprobat formal de miniștrii de externe ai UE. Reuniunea este programată luni, la Luxemburg, potrivit informațiilor Reuters, AFP și Euronews.
Ultimul pachet de sancțiuni, al 21-lea, a fost adoptat de blocul comunitar în luna iulie.
Noua extindere vine și pe fondul unor controverse legate de eliminarea de pe lista europeană a sancțiunilor a miliardarilor ruși Alisher Usmanov și Mikhail Fridman. Eliminarea acestora a făcut parte din concesiile necesare pentru ca restul măsurilor împotriva celorlalte persoane și entități să nu expire.
În cazul lui Usmanov, eliminarea de pe lista sancțiunilor a fost legată de eliberarea unui cetățean francez în Azerbaidjan.
UE ia în calcul și schimbarea modului în care sunt adoptate sancțiunile
În paralel cu extinderea listei, oficialii europeni analizează posibilitatea trecerii la votul cu majoritate calificată pentru viitoarele sancțiuni.
O asemenea schimbare ar urmări să împiedice situațiile în care un singur stat membru poate bloca adoptarea sau prelungirea unor măsuri restrictive împotriva Rusiei.