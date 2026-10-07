UE lovește Rusia cu un pachet record de sancțiuni. Peste 1.600 de persoane și entități, pe listă

Publicat 7 oct. 2026, 19:47 Sursă The Moscow Times

Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru extinderea masivă a listei de sancțiuni împotriva Rusiei, într-o măsură care ar reprezenta cea mai mare adăugare la regimul de sancțiuni de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Diplomații europeni au anunțat miercuri că noile măsuri vizează peste 1.600 de persoane și entități.

Distribuie articolul