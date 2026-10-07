Un britanic a crescut un dovleac mare cât un hipopotam și a înscris un nou record mondial

Un cultivator britanic a reușit să-și doboare propriul record mondial pentru cel mai greu dovleac crescut vreodată. Ian Paton, în vârstă de 65 de ani, din Lymington, Hampshire, a dus la cântar un exemplar uriaș care a ajuns la 2.856,8 livre, echivalentul a 1.295,8 kilograme.
Dovleacul, botezat „Bagheera”, a fost prezentat pe 3 octombrie la Wargrave Nursery Giant Pumpkin Weigh-off, în Berkshire. Greutatea sa a fost confirmată oficial, sub supravegherea unui reprezentant Guinness World Records.
Dovleacul care cântărește cât un hipopotam
Dimensiunile lui Bagheera sunt greu de imaginat. Dovleacul are o circumferință de peste 6 metri și cântărește aproximativ cât o femelă de hipopotam, potrivit relatării publicației The Independent.
Paton a explicat că și-a dat seama că are în față un exemplar ieșit din comun chiar înainte de cântărire. Utilajul folosit pentru ridicarea dovleacului a declanșat alertele de suprasarcină, toate luminile de avertizare aprinzându-se.
„Sunt foarte fericit. Sâmbătă am doborât recordul mondial”, a spus Paton, potrivit The Independent.
El a povestit că, atunci când a ridicat dovleacul cu utilajul telescopic, toate luminile de avertizare s-au aprins „ca un pom de Crăciun”, semnalând că greutatea era prea mare.
Șase ore de muncă în fiecare zi
Pentru a ajunge la o asemenea dimensiune, Bagheera a necesitat o îngrijire constantă. Paton a spus că petrecea până la șase ore pe zi ocupându-se de dovleac, iar planta primea aproximativ 130 de galoane de apă în fiecare zi, adică aproape 590 de litri.
În perioada de creștere, temperaturile din seră au ajuns la 40 de grade Celsius, iar cultivatorul a folosit inclusiv ferestre pentru a proteja frunzele plantei de cea mai puternică radiație solară. Potrivit Guinness World Records, Bagheera a avut nevoie de aproximativ 120 de zile pentru a ajunge de la dimensiunea unei mingi de golf la cea a unui gigant de aproape 1,3 tone.
Paton a explicat și una dintre tehnicile esențiale folosite pentru a obține o asemenea greutate. El a îngropat porțiuni din vrej pentru ca planta să dezvolte mai multe rădăcini, ceea ce i-a permis să susțină creșterea accelerată a fructului.
A depășit recordul stabilit chiar de el și fratele său
Noul record îl depășește pe cel stabilit în 2025 tot de Ian Paton, împreună cu fratele său geamăn, Stuart. Dovleacul lor, numit „Muggle”, cântărise 1.278,8 kilograme, adică 2.819 livre și 4 uncii.
Cei doi frați cultivau dovleci uriași de peste 50 de ani și reușiseră împreună să obțină trei titluri mondiale și 10 titluri europene. De asemenea, cinci dintre cei mai grei 10 dovleci înregistrați vreodată fuseseră crescuți de cei doi.
În acest an, însă, Ian Paton a participat singur. Stuart s-a retras după performanța din 2025, iar Ian a decis să continue tentativa de a crește un dovleac și mai mare. Reușita de la începutul lunii octombrie a venit chiar la prima sa competiție importantă fără fratele său.
Paton deține acum primele trei poziții
Performanța din acest an îi oferă lui Ian Paton o poziție rar întâlnită în istoria competiției. El a ajuns să aibă în palmares cei mai grei trei dovleci înregistrați vreodată.
Înainte de Bagheera, un alt dovleac cultivat de Paton în 2026, „Baloo”, cântărise 1.258 de kilograme și fusese, la momentul respectiv, al doilea cel mai greu dovleac înregistrat vreodată. Acesta câștigase categoria la Campionatul Național Britanic de Legume Gigant, desfășurat la Malvern Autumn Show.
Actualul clasament al celor mai grei dovleci este condus de Bagheera, cu 1.295,8 kilograme, urmat de Muggle, cu 1.278,8 kilograme, și Baloo, cu 1.258 de kilograme.
Următoarea țintă este un dovleac de 3.000 de livre
Ian Paton nu intenționează să se oprească aici. După stabilirea noului record, britanicul a spus că următorul său obiectiv este să crească un dovleac care să depășească pragul de 3.000 de livre, adică aproximativ 1.360 de kilograme.
Pentru moment, Bagheera poate fi văzut de public la Sunnyfields Farm, în apropiere de Southampton, unde va fi expus până la sfârșitul lunii octombrie. Ferma a folosit, în paralel, peste 10.000 de dovleci și alte soiuri de dovleac pentru a realiza un uriaș mozaic dedicat lui Sir David Attenborough.
După perioada de expunere, recordmenul Bagheera nu va ajunge însă într-un muzeu. Paton a anunțat că dovleacul va fi transformat în hrană pentru vaci.