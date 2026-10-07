Un britanic a crescut un dovleac mare cât un hipopotam și a înscris un nou record mondial

Publicat 7 oct. 2026, 22:06 Actualizat 7 oct. 2026, 22:07 Sursă Guinness World Records

Un cultivator britanic a reușit să-și doboare propriul record mondial pentru cel mai greu dovleac crescut vreodată. Ian Paton, în vârstă de 65 de ani, din Lymington, Hampshire, a dus la cântar un exemplar uriaș care a ajuns la 2.856,8 livre, echivalentul a 1.295,8 kilograme.

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