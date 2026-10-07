OMS cere explicații Rusiei după ce un al doilea angajat s-ar fi infectat cu ciumă. Reacția Kremlinului

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită autorităților ruse informații complete și transparente după moartea unei laborante de la un institut care studiază ciuma, în orașul Irkuțk. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cere și clarificarea informațiilor de presă privind un al doilea angajat care ar fi dezvoltat o pneumonie de origine nedeterminată.
OMS solicită informații suplimentare Rusiei
Tedros Adhanom Ghebreyesus a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe platforma X, că OMS a cerut informații suplimentare autorităților ruse. El a subliniat că transparența este esențială pentru evaluarea eventualelor riscuri pentru sănătatea publică.
„Comunicarea unor informații în timp util, complete și transparente, în cadrul Regulamentului Sanitar Internațional, este esențială în vederea clarificării unor informații contradictorii și permiterii unei evaluări precise a riscurilor potențiale la adresa sănătății publice”, a transmis directorul OMS.
Solicitarea vizează atât circumstanțele morții laborantei de la institutul din Irkuțk, cât și relatările despre îmbolnăvirea unui alt angajat. Informațiile citate despre acest al doilea angajat se referă la o pneumonie de origine nedeterminată, nu la un diagnostic confirmat de ciumă.
SUA au cerut clarificări Moscovei
Statele Unite au solicitat, la rândul lor, informații suplimentare Guvernului rus, a declarat marți seara, la Washington, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.
„Am cerut în mod oficial informații suplimentare Guvernului rus”, a precizat acesta.
Reprezentantul Departamentului de Stat a adăugat că Washingtonul se află în contact oficial și cu alte capitale, pentru a face schimb de informații despre acest caz.
Reacția Kremlinului la solicitările externe
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că nu are informații despre solicitarea de clarificări anunțată de Statele Unite.
„Nu dispun de această informație”, a răspuns Peskov, întrebat de presa rusă despre demersul Washingtonului. El a precizat însă că Moscova a informat OMS în legătură cu acest caz.
În privința relatărilor despre un al doilea angajat bolnav, Peskov a cerut ca informațiile să fie preluate exclusiv de la agenția rusă de sănătate publică, Rospotrebnadzor.
Reprezentantul Kremlinului a susținut că „marea majoritate” a informațiilor apărute în presă despre acest subiect sunt „false”.