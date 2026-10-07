OMS cere explicații Rusiei după ce un al doilea angajat s-ar fi infectat cu ciumă. Reacția Kremlinului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 18:49

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită autorităților ruse informații complete și transparente după moartea unei laborante de la un institut care studiază ciuma, în orașul Irkuțk. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cere și clarificarea informațiilor de presă privind un al doilea angajat care ar fi dezvoltat o pneumonie de origine nedeterminată.

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