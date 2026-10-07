Noua armă a Chinei, luată la ochi de un satelit polonez. Ce se construiește la Dalian
Noua armă a Chinei, luată la ochi de un satelit polonez. Foto: creotech.pl
Un satelit polonez lansat în luna iulie a surprins imagini de înaltă rezoluție ale unui șantier naval din Dalian, China, unde se află în construcție cel de-al patrulea portavion al țării.
Producătorul satelitului susține că în imaginile obținute de pe orbită pot fi observate și ceea ce par a fi compartimentele destinate celor două reactoare nucleare ale navei. Creotech Instruments a publicat imaginile la începutul acestei săptămâni, prezentându-le drept o demonstrație a noilor capacități de observare ale Poloniei.
Imaginile provin de la Mikroglob-1, primul dintre cei patru sateliți ai sistemului polonez de observare a Pământului. Satelitul a fost lansat pe 7 iulie 2026, iar fotografiile publicate includ, pe lângă zona din Dalian, imagini cu Aeroportul Internațional din Los Angeles, aglomerația Los Angeles și Aeroportul din New Orleans.
„Un obiect deosebit de interesant” în șantierul naval din Dalian
Compania poloneză din domeniul aerospațial Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat luni fotografiile pe platforma de socializare X, afirmând că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită”.
Compania a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile suverane ale Poloniei în domeniul sateliților, expertiza tehnologică internă și securitatea națională”.
Una dintre imaginile prezentate de companie demonstrează și aplicabilitatea satelitului în analiza unor obiective cu importanță militară. În șantierul naval din Dalian poate fi observat „un obiect deosebit de interesant”, unde „este construit al patrulea portavion al Chinei”.
„Cel mai probabil, acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, care nu sunt încă acoperite de punte, sunt clar vizibile în imagine”, a adăugat compania.
Nava este cunoscută de analiști sub denumirea Type 004. Potrivit unei analize publicate de Janes, imaginile satelitare anterioare au indicat existența a două compartimente distincte în interiorul corpului navei, fiecare de aproximativ 15 metri pe 15 metri, considerate posibile spații pentru reactoare nucleare. China nu a confirmat oficial nici denumirea Type 004, nici dimensiunile, deplasamentul sau tipul de propulsie al portavionului aflat în construcție.
Primele imagini publice ale satelitului Mikroglob-1
Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat într-un comunicat publicat de companie că „primele imagini reprezintă o etapă importantă”.
„Este pentru prima dată când putem prezenta public date obținute de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului pe care îl construim”, a adăugat el.
Creotech a precizat că una dintre principalele capacități ale Mikroglob-1 este aceea de a realiza imagini într-o gamă largă de lungimi de undă ale luminii vizibile, precum și în spectrul infraroșu apropiat. Compania a prezentat aceste posibilități printr-o serie de imagini obținute asupra unor obiective din Statele Unite.
Datele prezentate de companie au fost obținute în timpul fazei de recepție a satelitului. Înainte ca acesta să atingă parametrii operaționali finali, sunt necesare schimbarea orbitei, finalizarea calibrării sistemului de imagistică și a sistemului responsabil pentru orientarea precisă a satelitului.
Ce arată imaginile realizate în infraroșu
Creotech a demonstrat capacitatea satelitului într-un alt set de fotografii realizate asupra orașului american New Orleans.
Satelitul a fotografiat aceeași zonă de două ori - o dată folosind parametrii standard pentru fotografii color și o dată utilizând setarea pentru infraroșu apropiat.
Fotografia în infraroșu apropiat, în care mari porțiuni din zona surprinsă apar în nuanțe de roșu, poate fi folosită pentru analizarea vegetației și a altor elemente de mediu. Potrivit Creotech, această setare poate contribui la evaluarea pagubelor provocate de dezastre naturale sau de operațiuni militare.
Compania arată că datele obținute în spectrul infraroșu apropiat pot furniza informații suplimentare despre caracteristicile terenului și pot fi utilizate pentru monitorizarea anumitor zone.
„Primele imagini din cadrul proiectului Mikroglob demonstrează, în practică, modul în care datele obținute de pe orbită pot combina observarea detaliată a unor obiecte individuale cu analiza unor suprafețe extinse”, a transmis Creotech Instruments.
Polonia își extinde capacitățile de recunoaștere din spațiu
Satelitul Mikroglob-1, plasat pe orbită în luna iulie, este unul dintre cele patru astfel de aparate spațiale. Mikroglob-2, -3 și -4 au fost lansate pe orbită săptămâna trecută, la 1 octombrie 2026, cu o rachetă Falcon 9 a SpaceX, în cadrul misiunii Transporter-18. Cele trei sateliți au stabilit ulterior comunicații bidirecționale cu infrastructura de la sol și au intrat în etapa de testare orbitală.
Proiectul face parte din eforturile Varșoviei de a-și extinde capacitățile de recunoaștere și de realizare a imaginilor de pe orbita Pământului și este derulat în cooperare cu Ministerul Apărării din Polonia. Sistemul Mikroglob este realizat de Creotech Instruments la solicitarea Agenției pentru Armament din Polonia și este destinat sectorului de securitate și apărare.
Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, celui de-al treilea și celui de-al patrulea satelit Mikroglob reprezintă „un alt pas către consolidarea securității Poloniei”, calificând misiunea drept „un mare succes pentru ingeniozitatea tehnologică poloneză”.
Imaginile cu șantierul naval din Dalian oferă astfel una dintre primele demonstrații publice ale modului în care noua constelație poloneză poate fi utilizată pentru monitorizarea unor obiective strategice aflate la mii de kilometri distanță. Creotech a subliniat că sistemul este conceput atât pentru observarea detaliată a unor obiective individuale, cât și pentru analiza unor suprafețe mult mai extinse.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News