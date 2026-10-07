SUA promit că nu vor uita „actul de barbarie” de la 7 octombrie împotriva Israelului
Marco Rubio. Foto: Profimedia
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a promis miercuri că țara sa nu va uita 'actul de barbarie' comis împotriva 'aliatului' său Israel în 7 octombrie 2023 și a reafirmat obligația Washingtonului față de 'apărarea civilizației',
La trei ani de la atacul Hamas asupra Israelului, Statele Unite își reafirmă sprijinul pentru aliatul lor și promit că nu vor uita ceea ce secretarul de stat american Marco Rubio a numit un „act de barbarie”. Mesajul a fost transmis miercuri, în timp ce în Israel au avut loc ceremonii și evenimente de comemorare a victimelor atacului din 7 octombrie 2023.
Rubio a transmis mesajul în timpul vizitei sale oficiale în Grecia. Într-o postare pe X, secretarul de stat american a amintit bilanțul atacului și a reafirmat angajamentul Washingtonului față de Israel și față de ceea ce a numit „apărarea civilizației”.
Mesajul transmis de Marco Rubio la trei ani de la atac
„Se împlinesc trei ani de când teroriștii Hamas au torturat, mutilat și asasinat 1.200 de civili nevinovați în Israel”, a scris Rubio, menționând că printre victime s-au aflat bărbați, femei și copii, inclusiv zeci de americani.
„Nu vom uita niciodată acest act de barbarie împotriva unui aliat și ne reafirmăm angajamentul față de apărarea civilizației”, a adăugat secretarul de stat american.
Mesajul lui Rubio a fost transmis în aceeași zi în care Israelul a marcat trei ani de la atacul care a schimbat radical situația din regiune. În Israel au fost organizate ceremonii și momente de reculegere, inclusiv în locurile în care au avut loc unele dintre cele mai grave atacuri din 7 octombrie 2023.
1.200 de oameni au fost uciși, iar 251 au fost luați ostatici
Atacurile comise de Hamas și de alte miliții aliate pe teritoriul israelian, la 7 octombrie 2023, s-au soldat cu moartea a aproximativ 1.200 de persoane. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în Fâșia Gaza.
Atacul a declanșat ofensiva militară israeliană în Gaza, iar conflictul a provocat un număr foarte mare de victime în rândul populației palestiniene. Reuters relatează miercuri că bilanțul raportat de autoritățile locale din Gaza depășește 74.000 de morți.
Potrivit cifrelor difuzate de Ministerul Sănătății din Gaza, aflat sub controlul Hamas, ofensiva israeliană a ucis până în prezent 74.200 de palestinieni. O serie de experți ai ONU și unele organizații au calificat acțiunile Israelului drept genocid.
Trump și Netanyahu, aliați în timpul războiului
Președintele american Donald Trump este un aliat apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu, iar Statele Unite și Israelul au început un război împotriva Iranului care durează deja de peste șapte luni.
În același timp, administrația Trump încearcă să promoveze un plan pentru încheierea conflictului din Gaza. Președintele american a creat un Consiliu pentru Pace destinat soluționării conflictului, iar organismul lucrează la punerea în aplicare a unui plan care prevede dezarmarea graduală a Hamas, retragerea trupelor israeliene, desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare și reconstruirea enclavei palestiniene.
Reuters relata recent că principalele obiective ale planului, între care dezarmarea Hamas și retragerea completă a trupelor israeliene, au rămas în mare parte nerealizate. Forța internațională de stabilizare prevăzută în plan nu este încă operațională, iar reconstrucția Gaza avansează lent.
Un acord anunțat anterior de Trump prevedea dezarmarea completă a Hamas și retragerea trupelor israeliene din Gaza, însă implementarea urma să se facă etapizat.
Trei ani de la atac, conflictul continuă să marcheze regiunea
Comemorările din Israel au loc într-un moment în care urmările atacului din 7 octombrie sunt încă resimțite puternic atât de israelieni, cât și de palestinieni. În Israel, familiile victimelor și comunitățile afectate au comemorat cele 1.200 de persoane ucise și cele 251 de persoane luate ostatice, scrie The Guardian.
În Gaza, aniversarea atacului este marcată în condițiile unei distrugeri masive și ale unei crize umanitare care continuă să afecteze populația palestiniană. Reuters relatează că cea mai mare parte a celor aproximativ două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în condiții extrem de dificile, în multe cazuri în tabere improvizate.
Pentru Washington, mesajul transmis de Marco Rubio la trei ani de la atac reafirmă însă poziția administrației americane față de Israel și angajamentul declarat de a nu uita victimele de la 7 octombrie 2023.
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