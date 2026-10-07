SUA promit că nu vor uita „actul de barbarie” de la 7 octombrie împotriva Israelului

Publicat 7 oct. 2026, 20:35 Sursă The Guardian

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a promis miercuri că țara sa nu va uita 'actul de barbarie' comis împotriva 'aliatului' său Israel în 7 octombrie 2023 și a reafirmat obligația Washingtonului față de 'apărarea civilizației',

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